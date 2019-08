Red Bull Salzburg in der Champions League: Auslosung heute live im SPOX-Livestream & Liveticker

Nach jahrelangem Versuchen hat es Red Bull Salzburg endlich in die Gruppenphase der UEFA Champions League geschafft, wenn auch direkt über die Liga. Am heutigen Donnerstag um 18:00 Uhr bekommt der österreichische Serien-Meister endlich die Gegner für die bereits fast ausverkauften Gruppenspiele zugelost. Wie ihr die Auslosung via SPOX-Livestream und -Liveticker verfolgen könnt, erfährt ihr hier.

Red Bull Salzburg erwarten in der Champions League-Gruppenphase wohl mindestens zwei Kracher, da man aus Lostopf drei gezogen wird. Aus dem ersten Lostopf, der aus den Meistern der Top fünf-Ligen sowie dem CL- und EL-Sieger besteht, wird man um einen großen Namen nicht herumkommen. In Lostopf zwei warten immer noch Kaliber wie Real Madrid oder der CL-Finalist Tottenham Hotspur.

Selbst im letzten Topf sind noch Namen wie RB leipzig oder Galatasary Istanbul vertreten. Ein Kampf um den dritten Platz in der Gruppe, welcher für das Sechzehntelfinale der Europa League qualifiziert, wird also eine harte Aufgabe für die Bullen.

Champions League-Auslosung: So verfolgt er sie im Livestream

SPOX stellt euch einen Stream für die Auslosung der Champions League zur Verfügung, der via Facebook genutzt werden kann. Damit entgeht euch auf keinen Fall, welche großen Namen nach Walz-Siezenheim kommen.

Red Bull Salzburg in der Champions League-Gruppenphase: Liveticker zur Auslosung

Wer nicht die Zeit, Möglichkeit oder auch Lust hat sich das Prozedere der UEFA anzusehen, der kann auch einfach über den Liveticker von SPOX das Geschehen verfolgen.

Red Bull Salzburg fixiert Champions-League-Gruppenphase: So feiern die Bullen © GEPA 1/7 Mit Treffern von Haaland und Gulbrandsen gelang Salzburg am Sonntag ein 2:1-Sieg über den LASK. Viel wichtiger aber ist: Salzburg spielt in der nächsten Saison fix in der Champions League! © GEPA 2/7 Die Fans der Salzburger zündeten in der Halbzeitpause einige Pyros. © GEPA 3/7 Der Abend stand ab diesem Moment unter dem Motto: KönigsCLasse. © GEPA 4/7 Sportdirektor Christoph Freund freute sich bei Sky: "Es gab immer Hohn und Spott, wir sind unseren Weg aber weitergegangen. Die CL-Quali ist ein großer Bonuspunkt in unseren Verhandlungen." © GEPA 5/7 Für die Salzburger Kicker gab es eigens angefertigte T-Shirts. © GEPA 6/7 Salzburg-Maskottchen Bullidibumm ist außer sich. © GEPA 7/7 Auch die Erleichterung bei Salzburg-CEO Stefan Reiter ist groß.

Champions League: So sehen die Töpfe bei der Auslosung aus

Zum ersten Mal in der Gruppenphase der Champions: Red Bull Salzburg. Die Salzburger starten dank der Europa-League-Ergebnisse aus Topf 3.

Topf 1 Topf 2 Topf 3 Topf 4 FC Liverpool Real Madrid FC Valencia Atalanta Bergamo FC Chelsea Atletico Madrid Inter Mailand RB Leipzig FC Barcelona Tottenham Hotspur Bayer 04 Leverkusen Galatasaray FC Bayern München Borussia Dortmund Red Bull Salzburg OSC Lille Manchester City SSC Neapel Olympiakos Piräus Roter Stern Belgrad Juventus Turin Schachtar Donezk Dinamo Zagreb KRC Genk Paris St. Germain Benfica Lissabon Olympique Lyon Lok Moskau Zenit St. Petersburg Ajax Amsterdam Club Brügge Slavia Prag

Spielplan in der Champions League 2019/20