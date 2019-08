Champions League 2019/20: Wann beginnt die Gruppenphase? Auslosung, Termine, Spielplan

Wann beginnt die Gruppenphase der Champions League 2019/20? Wann finden die Auslosungen statt? SPOX gibt Euch alle Antworten.

Champions League 2019/20: Die Auslosungen

Während Gruppenphase und Achtelfinale einzeln ausgelost werden, gibt es für Viertel- und Halbfinale eine gemeinsame Auslosung. Die Termine in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Ort Runde 29. August 2019 18 Uhr Monaco Gruppenphase 16. Dezember 2019 12 Uhr Nyon Achtelfinale 20. März 2020 12 Uhr Nyon Viertel- u. Halbfinale

Champions League 2019/20: Die Termine für den Start der Gruppen- und K.o.-Phase

Die Gruppenphase startet wie gewohnt Mitte September, gespielt wird jeweils dienstags und mittwochs.

Spieltag Datum 1 17./18. September 2019 2 1./2. Oktober 2019 3 22./23. Oktober 2019 4 5./6. November 2019 5 26./27. November 2019 6 10./11. Dezember 2019

Die Achtelfinals der diesjährigen CL-Saison werden ebenfalls dienstags und mittwochs ausgetragen. Spieltage gibt es insgesamt acht, an jedem finden zwei Spiele statt.

Spiele Datum Hinspiele A 18./19. Februar 2019 Hinspiele B 25./26. Februar 2019 Rückspiele B 10./11. März 2019 Rückspiele A 17./18. März 2019

Das Finale findet am Samstag, den 30. Mai 2020, im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.

Champions League 2019/20: Die deutschen Starter

Da mittlerweile die ersten Vier der vergangenen Bundeligasaison-Tabelle direkt für die Gruppenphase qualifiziert sind, sind in dieser Saison defintiv dabei:

FC Bayern München

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Bayer Leverkusen

Alle vier Klubs befinden sich bei der Auslosung der Gruppenphase in verschiedenen Töpfen. Die Bayern sind als Meister in Topf eins gesetzt, der UEFA Klub-Koeffizient sorgt dafür, dass der BVB in Topf Zwei, Leverkusen in Topf Drei und RB im vierten Topf landen. Aufeinandertreffen können die deutschen Vertreter allerdings frühestens im Viertelfinale, vorher sind landesinterne Spiele ausgeschlossen.

Möglich sind allerdings Duelle mit Teams aus Österreich. Hier hat sich RB Salzburg qualifiziert und da es der Schwesterklub der Leipziger in Topf Drei geschafft hat, ist ein RB-Duell in der Gruppenphase durchaus denkbar. So oder so wird es für das Team von Neu-Coach Julian Nagelsmann aber schwierig, es winkt unter anderem eine Horrorgruppe mit Liverpool, Real und Inter.

Champions League: Die Gewinner der vergangenen Jahre

Zuletzt konnte der FC Liverpool die Trophäe im rein englischen Finale gegen Tottenham holen.