Champions-League-Playoffs: Diese Spiele zeigt DAZN

Am 20./21. sowie am 27./28. August finden die Champions-League-Playoffs statt. Wie schon in der vergangenen Saison teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte an der Königsklasse. Hier erfahrt Ihr, wo welche Spiele laufen.

In den Playoffs vertreten ist unter anderem der Vorjahres-Halbfinalist Ajax Amsterdam. Die Niederländer spielen gegen APOEL Nikosia um den Einzug in die Champions-League-Gruppenphase. APOEL wird seit wenigen Wochen von Thomas Doll trainiert, der zuvor mit Hannover 96 aus der Bundesliga abgestiegen ist.

Außerdem noch eine Chance auf die CL-Gruppenphase hat der LASK Linz. Der österreichische Bundesligist setzte sich zuvor überraschend gegen den FC Basel durch. Im Playoff-Finale trifft er auf den belgischen FC Brügge.

Champions-League-Playoffs: Die Übertragung im Überblick

Hinspiele:

Dienstag, 20. August Anstoß Übertragung (Deutschland) Übertragung (Österreich) APOEL - Ajax Amsterdam 21:00 Uhr DAZN Sky LASK - Club Brügge 21:00 Uhr Sky DAZN CFR Cluj - Slavia Prag 21:00 Uhr DAZN DAZN

Mittwoch, 21. August Anstoß Übertragung (Deutschland) Übertragung (Österreich) Young Boys Bern - Roter Stern Belgrad 21:00 Uhr DAZN DAZN Olympiakos Piräus - Krasnodar 21:00 Uhr Sky Sky Dinamo Zagreb - Rosenborg BK 21:00 Uhr DAZN DAZN

Rückspiele:

Dienstag, 27. Augst Anstoß Übertragung (Deutschland) Übertragung (Österreich) Roter Stern Belgrad - Young Boys Bern 21:00 Uhr Sky Sky Krasnodar - Olympiakos Piräus 21:00 Uhr DAZN DAZN Rosenborg BK - Dinamo Zagreb 21:00 Uhr DAZN DAZN