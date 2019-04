Ajax Amsterdam - Juventus Turin: Wo kann ich die Champions League in Österreich im Livestream & TV sehen?

Kann Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin im Viertelfinale der Champions League das Wunder von Madrid wiederholen? Wo ihr die Partie im TV und im Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Aufgrund der Dominanz in der Serie A konnte es sich Trainer Massimiliano Allegri in den vergangenen Wochen immer wieder erlauben, Leistungsträger für das internationale Geschäft zu schonen, so auch zuletzt beim 2:1-Heimerfolg über AC Milan. Nicht dabei war in dieser Partie unter anderem Cristiano Ronaldo, der aber mittlerweile seine Muskelprobleme überwunden hat und einsatzbereit ist.

Alles andere als ein Aufstieg von Juventus wäre eine Überraschung, doch der Gegner aus den Niederlanden bewies erst vor wenigen Wochen mit dem Triumph über Real Madrid, dass er große Mannschaften mehr als nur ärgern kann. Nun soll gegen den italienischen Rekordchampion der nächste Coup folgen. "Wir sind klarer Außenseiter, aber wir werden unsere Chancen haben", prophezeite Ajax-Coach Erik ten Hag.

Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin heute im TV, Livestream und Liveticker

In dieser Saison teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte für Spiele der Champions League. Die Partie Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin zeigt DAZNheute ab 20.45 Uhr live und in voller Länge.

Sky-Abonnenten können die Partie in der Konferenz verfolgen, der Pay-TV-Sender zeigt das Spiel Manchester United gegen den FC Barcelona exklusiv.

Wer DAZN abonniert hat, kann sich schon kurz nach Schlusspfiff ausführliche Zusammenfassungen aller Spiele der Champions League anschauen, also sichere dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat!

Darüber hinaus könnt ihr die Partie auch ab 21 Uhr bei SPOX im LIVETICKERverfolgen.

Amsterdam gegen Turin: Datum, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Mittwoch statt. Austragungsort ist die Amsterdam-Arena. Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistenten: Juan Carlos Yuste Jimenez (ESP), Roberto Alonso Fernandez (ESP)

Vierter Offizieller: Anastasios Sidiropoulos (GRE)

VAR: Alejandro Jose Hernández Hernandez (ESP)

Ajax Amsterdam gegen Juventus Turin: Die letzten Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Europa League Sechzehntelfinale 25.02.2010 Juventus Turin Ajax Amsterdam 0:0 Europa League Sechzehntelfinale 18.02.2010 Ajax Amsterdam Juventus Turin 1:2 Champions League Gruppenphase 23.11.2004 Juventus Turin Ajax Amsterdam 1:0 Champions League Gruppenphase 15.09.2004 Ajax Amsterdam Juventus Turn 0:1 Champions League Halbfinale 23.04.1997 Juventus Turin Ajax Amsterdam 4:1 Champions League Halbfinale 09.04.1997 Ajax Amsterdam Juventus Turin 1:2

