Red Bull Salzburg: Zlatko Junuzovic fehlt im Rückspiel gegen Roter Stern Belgrad

Meister Red Bull Salzburg muss am Mittwoch (21.00 Uhr/) im entscheidenden Playoff-Rückspiel um den Einzug in die Champions League gegen Roter Stern Belgrad wie erwartet auf Mittelfeld-Routinier Zlatko Junuzovic verzichten. Das bestätigte ein Clubsprecher am Montagvormittag.

Junuzovic hatte sich im Hinspiel vergangene Woche in Belgrad (0:0) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und wurde zur Pause ausgetauscht.

Der 30-Jährige, der in der Saisonpause von Werder Bremen nach Salzburg gewechselt ist, fehlte daher auch bereits beim Ligasieg am Samstag in Altach (3:2).

