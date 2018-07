Red Bull Salzburg trifft in der Champions-League-Quali auf KF Shkendija

International Champions Cup Man United -

Österreichs Fußball-Meister Salzburg wagt den elften Anlauf der Red-Bull Ära in die Champions League. Mittlerweile kennen die Bullen auch den Gegner in der dritten Qualifikationsrunde.

Die Mozartstädter treffen auf den Meister aus Mazedonien, FK Shkendija. Die Mazedonier schlugen den Gegner Sheriff Tiraspol (Moldawien) in der zweiten Quali-Runde mit dem Gesamtscore von 1:0, dem Heimsieg folgte ein 0:0 auswärts.

Das Hinspiel geht am 8. August in Salzburg, das Rückspiel am 14. August auswärts über die Bühne. Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund meinte im Vorfeld bereits: "Die Mannschaften aus dem Osten haben in den letzten Jahren aufgeholt. Es hätte aber sicher auch schwieriger kommen können." Interessant: Die Spiele werden nicht im ORF zu sehen sein, Puls4 sicherte sich die Rechte.

Termine der Champions-League-Qualifikation