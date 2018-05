1. FC Köln will Louis-Schaub-Transfer noch diese Woche verkünden

Eredivisie Vitesse -

Louis Schaubs Wechsel zum 1. FC Köln ist nur noch eine Frage der Zeit. Und noch in dieser Woche dürften die Fans des SK Rapid Gewissheit haben. Denn wie der Express berichtet, will der Traditionsklub die Verpflichtung des Österreichers noch in dieser Woche offiziell machen.

"Wir werden die ersten Dinge verkünden", bestätigte Kölns Sportchef Armin Veh. Mit Louis Schaub soll nun der sofortige Wiederaufstieg gelingen. Der 23-Jährige sammelte in der laufenden Saison 15 Scorerpunkte in 29 Bundesliga-Spielen und soll den Kölnern rund drei Millionen Euro kosten. So hoch ist Schaubs Ausstiegsklausel.

"Die Chance, dass er auch nächste Saison unser Trikot trägt, würde ich als sehr gering einstufen. Schon in den nächsten Tagen kann sich etwas tun", sagte Rapid-Sportdirektor Bickel zuletzt in der Krone.

