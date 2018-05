Stefan Schwab: Bundesliga-Transfer auf Empfehlung von Niko Kovac?

League One Rotherham -

Scunthorpe League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiev -

Shakhtar Donetsk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Stefan Schwab hat sich mit einer starken Saison ins Blickfeld mehrerer Vereine gespielt. Der Mittelfeldspieler des SK Rapid soll dabei vom zukünftigen Trainer des FC Bayern, Niko Kovac, bei Eintracht Frankfurt empfohlen worden sein.

Der Kroate hat Schwab in dessen Zeit bei den Salzburg Juniors trainiert und hält viel vom 27-Jährigen. "Er schätzt mich als Spieler und Mensch", sagte Schwab dem Kurier. "Aber eigentlich plane ich, dass ich mir Rapid kommende Saison voll angreife. Ich weiß ja gar nicht, wer Niko nachfolgt und welche Pläne dieser Trainer hat."

Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel hielt fest, dass die Hütteldorfer sich mit Schwab im Bezug auf Transferverhandlungen auf eine besondere Abmachung einigten. "Wir haben besprochen, dass wir alle Anfragen abblocken dürfen", sagte Bickel. "Nur wenn ein Angebot aus seinem Traumland Italien kommt, müssten wir reden."

Stefan Schwab: Voller Fokus auf Rapid

Für Schwab, der auf seinen Bruder als Manager vertraut, zählen aber vorerst ohnehin nur die kommenden Spiele in der Bundesliga. "Ich habe gehört, dass mehrere Vereine Interesse haben, ich will bis zum Saisonende aber gar nichts davon wissen", sagte Schwab. "Jetzt zählt nur Rapid und Platz drei."

Der Rapid-Kapitän wechselte nach seiner Zeit in Salzburg im Sommer 2011 zur Admira, ehe er vor vier Jahren von den Wienern verpflichtet wurde. In der laufenden Saison absolvierte er 32 Pflichtspiele, in denen er zwölf Tore und neun Assists verbuchen konnte.

Die aktuelle Bundesliga-Tabelle: