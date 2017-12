Modeste: "Stöger-Abgang Kollateralschaden"

PDC World Championship Do 14.12. Wahnsinn im Ally Pally:

Stürmer Anthony Modeste hat seinen ehemaligen Verein 1. FC Köln für die Entwicklungen im vergangenen halben Jahr kritisiert. "Das Ganze fing mit dem Theater um meinen Wechsel an und hat mit der Entlassung von Peter Stöger seinen Tiefpunkt erreicht. Diese Entwicklung war absolut nicht absehbar und macht mich sehr traurig", sagte der Franzose der Sport Bild.

Modeste war im Sommer für 35 Millionen Euro zu Tianjin Quanjian gewechselt. Der Transfer des 29-Jährigen zum chinesischen Club war zu einer Posse geraten. Aktuell sind die Kölner mit nur drei Punkten nach 15 Runden abgeschlagenes Schlusslicht der deutschen Fußball-Bundesliga und damit voll auf Kurs in Richtung zweite Liga.

Einen der Hauptgründe für die aktuelle sportliche Krise der Domstädter sieht Modeste in der sommerlichen Transferpolitik: "Meiner Meinung nach hätte man auch ein oder besser zwei Spieler mit etwas mehr Erfahrung dazu holen sollen. Besonders in der aktuellen Situation sind solche Spieler besonders wichtig", erklärt der Stürmer.

Darüber hinaus macht auf der Trainerposition die Interimslösung mit dem in der Bundesliga unerfahrenen Stefan Ruthenbeck in Modestes Augen keinen Sinn: "Jeder Spieler weiß, dass in zwei Wochen der nächste Trainer auf dem Platz steht. Es ist sehr schwer, unter diesen Grundvoraussetzungen etwas zu bewegen."

Bundesliga-Trainer mit den längsten Sieglosserien © getty 1/22 Nach acht Spieltagen ist der 1. FC Köln immer noch sieglos. Peter Stöger ist im "Sieglos-Ranking" der BuLi-Historie aber nur ein kleiner Fisch © getty 2/22 Auch Werder wartet noch auf einen Sieg. Dazu kommen zwei sieglose Spiele am Ende der vergangenen Spielzeit. Alexander Nouri reiht sich damit auf Platz 95 ein. Kommen wir zu den Flop 13... © getty 3/22 Platz 13: Thomas von Heesen (Arminia Bielefeld/1. FC Nürnberg), 16 sieglose Spiele zwischen November 2006 und März 2008 © getty 4/22 Platz 13: Tayfun Korkut (Hannover 96/Bayer 04 Leverkusen), 16 sieglose Spiele zwischen Dezember 2014 und April 2017 © getty 5/22 Platz 13: Ralf Minge (Dynamo Dresden), 16 sieglose Spiele zwischen Mai 1993 und Mai 1995 © getty 6/22 Platz 13: Peter Neururer (1. FC Saarbrücken), 16 sieglose Spiele zwischen Februar und Juni 1993 © getty 7/22 Platz 13: Jürgen Klopp (1. FSV Mainz 05), 16 sieglose Spiele zwischen August und Dezember 2006 © getty 8/22 Platz 13: Jörg Berger (Eintracht Frankfurt/Hansa Rostock), 16 sieglose Spiele zwischen November 1999 und Februar 2005 © getty 9/22 Platz 13: Hannes Bongartz (SG Wattenscheid 09), 16 sieglose Spiele zwischen November 1990 und Mai 1991 © getty 10/22 Platz 13: Friedhelm Funkel (Eintracht Fankfurt/Hertha BSC), 16 sieglose Spiele zwischen April und Dezember 2009 © imago 11/22 Platz 6: Willibert Weth (Alemannia Aachen), 17 sieglose Spiele zwischen Dezember 1969 und April 1970 © imago 12/22 Platz 6: Willibert Kremer (MSV Duisburg), 17 sieglose Spiele zwischen Oktober 1991 und März 1992 © getty 13/22 Platz 6: Michael Frontzek (Alemannia Aachen/DSC Arminia Bielefeld), 17 sieglose Spiele März 2007 und März 2008 © getty 14/22 Platz 6: Michael Büskens (SpVgg Greuther Fürth), 17 sieglose Spiele zwischen September 2012 und Januar 2013 © imago 15/22 Platz 6: János Bédl (Wuppertaler SV), 17 sieglose Spiele zwischen Januar und Juni 1975 © getty 16/22 Platz 6: Friedhelm Funkel (KFC Uerdingen 05), 17 sieglose Spiele zwischen November 1995 und April 1996 © getty 17/22 Platz 6: Bernd Krauss (Borussia Mönchengladbach/Borussia Dortmund), 17 sieglose Spiele zwischen Oktober 1996 und April 2000 © imago 18/22 Platz 3: Otto Knefler (1. FC Kaiserslautern/Eintracht Braunschweig), 18 sieglose Spiele zwischen Oktober 1967 und August 1970 © getty 19/22 Platz 3: Marco Kurz (1. FC Kaiserslautern/TSG 1899 Hoffenheim), 18 sieglose Spiele zwischen Oktober 2011 und Januar 2013 © imago 20/22 Platz 3: Herbert Burdenski (Rot-Weiß Essen/Borussia Dortmund), 18 sieglose Spiele zwischen Februar 1971 und Mai 1972 © imago 21/22 Platz 2: Heinz-Ludwig Schmidt (Tasmania 1900 Berlin), 20 sieglose Spiele zwischen November 1965 und Mai 1966 © getty 22/22 Platz 1: Bernd Hoss (Blau-Weiß 90 Berlin), 21 sieglose Spiele zwischen September 1986 und April 1987

Seinen inzwischen vom BVB verpflichteten Ex-Trainer Stöger nimmt Modeste dabei explizit aus seiner Generalkritik heraus. Der Österreicher sei "ein überragender Trainer, auch seine menschlichen Qualitäten machen ihn dazu. Bei Borussia Dortmund wird er ganz sicher wieder zeigen, was er kann".

Am 3. Dezember hatte sich der Club aufgrund des Negativlaufs von Stöger getrennt. Modeste meldete sich daraufhin beim Wiener: "Ich habe ihm geschrieben, dass ich seinen Abschied beim FC für einen Kollateralschaden halte."