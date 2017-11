Unruhestifter Leo Windtner

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Championship Preston -

Auch das vierte Europa-League-Spiel des 1. FC Köln wird von einem anderen Thema überlagert. Mit vielleicht unbedachten Bemerkungen zu Trainer Peter Stöger hat ÖFB-Präsident Leo Windtner viel Verwirrung gestiftet. Am Donnerstag wollen die Kölner gegen den weißrussischen Fußballmeister BATE Borissow erstmals in dem Wettbewerb punkten, im Vorfeld wird Stögers Treue zum Krisenklub in Frage gestellt.

Der Wiener Stöger habe "erst gestern schweren Herzens abgesagt", hatte Windtner am Montag bei der Vorstellung des neuen Trainers Franco Foda überraschend verkündet. "Er hat uns länger beschäftigt. Das war eine Hängepartie, wir haben fast täglich miteinander telefoniert", fügte Sportdirektor Peter Schöttel an.

Die Aussagen hatten in der Domstadt für große Verwunderung gesorgt. Schließlich hatte sich Stöger zuvor stets klar zum FC bekannt. "Es wäre jetzt der allerfalscheste Ansatz, sich zu verpissen", hatte er gesagt. Das sei "unmoralisch, fahrlässig und egoistisch". Windtners Aussagen erweckten den Eindruck, als habe Stöger seit Wochen zweigleisig geplant.

Stöger relativiert ÖFB-Aussagen

Der 51-Jährige war deshalb um Klarstellung bemüht: Es habe eine Anfrage gegeben, die Österreicher seien auch hartnäckig gewesen, doch er habe beharrlich abgelehnt. "Dass sie angerufen haben, war klar. Es war aber auch klar, dass der Zeitpunkt nicht passte. Ich habe eine richtig interessante Aufgabe und einen langfristigen Vertrag", bekräftigte Stöger nach einigen Interviews in lokalen Medien tags darauf noch einmal vor der versammelten Presse.

"Dass sie sich dann am Sonntag noch einmal gemeldet haben, war auch okay. Der ÖFB steht in der Verantwortung und will sich nicht vorwerfen lassen, nicht alle interessanten Leute abgefragt zu haben. Auch wenn es vielleicht unmöglich schien." Auch, dass sein langjähriger Bekannter Windtner den Kontakt ausplauderte, sei "für mich kein Problem", versicherte Stöger.

Fans sind gespalten

Die Reaktionen vor allem in den Fan-Foren waren gemischt. "Die einen freuen sich, dass Stöger seinen Traumjob abgelehnt hat, obwohl hier gerade alles zusammenbricht", berichtete Ralf Friedrichs, der lange Jahre den "FC Stammtisch" moderierte. "Die anderen fragen sich, wieso er in einer solchen Situation geistige und mentale Ressourcen für andere Jobs verwendet."

In 5 Jahren: Mit diesem Kader fährt Österreich zur WM 2022 © GEPA 1/26 Die WM in Russland ist für Österreichs Nationalteam vorbei bevor sie begonnen hat. Die nächste Chance bietet sich in fünf Jahren bei der WM in Katar. So könnte der WM-Kader dann aussehen. © GEPA 2/26 Daniel Bachmann (Torwart, dann 28 Jahre alt): Der Watford-Goalie könnte sich 2022 in der Blütezeit seiner Karriere befinden - aber nur sofern er in den nächsten Jahren endlich irgendwo die Nummer 1 wird. © GEPA 3/26 Osman Hadzikic (Torwart, 26): In dieser Saison leistete er sich zwar einige Patzer, aber das Talent für eine gestandene Nationalteam-Karriere besitzt er zweifellos. © GEPA 4/26 Heinz Lindner (Torwart, 32): Befindet sich 2022 im besten Torhüter-Alter. Ob er dann auch noch die Nummer 1 ist, hängt wohl von den Leistungen der jüngeren Generation ab. © GEPA 5/26 Philipp Lienhart (Innenverteidiger, 26): Der ehemalige Real-Verteidiger könnte bis zur WM in Katar zur absoluten Stammkraft gereift sein. Die Anlagen dazu hat er. © GEPA 6/26 Martin Hinteregger (Innenverteidiger, 30): In der letzten WM-Qualifikation etablierte er sich endgültig als ÖFB-Abwehrchef. Gut möglich, dass er auch 2022 noch zur Startelf gehört. © GEPA 7/26 Maximilian Wöber (Innenverteidiger, 24): Der Ajax-Legionär bringt alle Anlagen mit, um auch in fünf Jahren noch Teil der Nationalmannschaft zu sein. © GEPA 8/26 Kevin Danso (Innenverteidiger, 24): Lieferte zuletzt gegen Serbien und Moldawien starke Partien ab. In fünf Jahren noch immer erst 24 Jahre alt. © GEPA 9/26 Dario Maresic (Innenverteidiger, 23): Das Sturm-Juwel gilt als eines der größten Talente auf der Innenverteidiger-Position, momentan spielt er als 18-Jähriger für die U21. © GEPA 10/26 Aleksandar Dragovic (Innenverteidiger, 31): Schon ewig dabei, in fünf Jahren aber "erst" 31. Mit Kevin Wimmer, Stefan Posch (Hoffenheim) sowie den Bayern-Youngsters Marco Friedl und Flavius Daniliuc gibt's auf der IV-Position aber viel Konkurrenz. © GEPA 11/26 Alessandro Schöpf (Rechtes Mittelfeld, 28): Wie schon bei Schalke könnte Schöpf dann auch im ÖFB-Team vor einer Dreierkette als rechter Außenbahnspieler auflaufen. © GEPA 12/26 Valentino Lazaro (Rechtes Mittelfeld, 26): Auch er ist eine Option für die Außenpositionen. Obwohl er sein Debüt schon 2014 feierte, wäre er 2022 erst 26 Jahre alt. © GEPA 13/26 Julian Baumgartlinger (Zentrales Mittelfeld, 34): Möglicherweise hat der Kapitän bis dahin auch schon seinen ÖFB-Rücktritt erklärt. Selbiges gilt für Stefan Ilsanker, der in fünf Jahren 33 Jahre alt ist. © GEPA 14/26 Florian Grillitsch (Zentrales Mittelfeld, 27): Sollte er bei Hoffenheim durchstarten, könnte er auch für das ÖFB-Team noch ein ganz wichtiger Baustein als zentraler Denker und Lenker werden. © GEPA 15/26 Konrad Laimer (Zentrales Mittelfeld, 25): Seine Dynamik kann Gold wert sein. Muss sich nun aber einmal bei Leipzig durchbeißen. © GEPA 16/26 Louis Schaub (Zentrales Mittelfeld, 27): Momentan ist er noch offensiver unterwegs. Gut möglich, dass er mit höherem Alter als Achter die engen Räume bearbeiten wird. Auch Xaver Schlager (25) und Sandi Lovric (24) sind für diese Position ein Thema. © GEPA 17/26 David Alaba (Linkes Mittelfeld, 30): Der Bayern-Star ist auch 2022 noch voll im Saft. Seine beste Position wird wohl selbst dann noch eine Streitfrage sein. © GEPA 18/26 Florian Kainz (Linkes Mittelfeld, 29): Der Bremen-Profi lieferte zuletzt ordentliche Länderspiele ab und könnte auch 2022 noch mit dabei sein. © GEPA 19/26 Marcel Sabitzer (Offensives Mittelfeld, 28): Sofern er nicht verletzt absagt, wird der Leipzig-Wirbler auch 2022 noch zum Stammpersonal gehören. © GEPA 20/26 Marko Arnautovic (Offensives Mittelfeld, 33): Für Arnie könnte die WM in Katar sein letzter großer Auftritt im ÖFB-Dress sein. Sein Vertrag bei West Ham läuft einige Monate vor der im November beginnenden WM aus. © GEPA 21/26 Hannes Wolf (Offensives Mittelfeld, 23): Durfte zuletzt schon Nationalteam-Luft schnuppern. Läuft in der Karriere alles nach Plan, nimmt er 2022 als Leipzig-Profi an der WM teil. Auch Bullen-Kollege Romano Schmid (22) wäre ein Kandidat für die Position. © GEPA 22/26 Thierno Ballo (Offensives Mittelfeld, 19): Seine Nominierung wäre eine Überraschung, ist aber durchaus denkbar. Dem in Guinea geborenen Wunderkind eilt ein ausgezeichneter Ruf voraus. Im Jänner wird er von Viktoria Köln zum FC Chelsea wechseln. © GEPA 23/26 Michael Gregoritsch (Angriff, 28): Bis 2022 sollte der Augsburg-Stürmer zum Torjäger Nummer 1 im ÖFB-Team gereift sein. Die Anlagen dafür hat er. © GEPA 24/26 Arnel Jakupovic (Angriff, 24): Janko ist 2022 39 Jahre alt, Burgstaller wird seinen 33. Geburtstag hinter sich haben. Daher könnte Jakupovic nach Katar fahren, sofern er bei Empoli den Durchbruch schafft und nicht doch zum bosnischen Verband wechselt. © GEPA 25/26 Dies könnte die Startelf bei der WM 2022 sein. Aufgrund Österreichs Fülle an guten Innenverteidigern und dem Mangel an ordentlichen Außenverteidiger-Kandidaten bietet sich ein System mit Dreierkette an. © GEPA 26/26 Die zweite Garnitur des WM-Kaders könnte so aussehen.

Trotz dieser etwas undurchsichtigen Geschichte scheint es aber unwahrscheinlich, dass sich Stögers Standing bei Fans und Verantwortlichen nachhaltig verschlechtert. Bei den Anhängern hat er nach vier Jahren erfolgreicher Arbeit in der Krise sogar noch an Beliebtheit gewonnen. Die Klub-Bosse haben ihn nach der Trennung von Sportchef Jörg Schmadtke noch mehr in die Personalplanung eingebunden - Stöger ist das Gesicht des Vereins.

Stöger bleibt positiv

Als solches geht er weiter mit Optimismus voran. Auch den Europacup sieht er weiter nicht als ungeliebte Belastung - obwohl der FC als eines von nur zwei punktlosen Teams nach drei Spieltagen gruppenübergreifend Platz 47 von 48 Teams einnimmt. Die vielen knappen und unglücklichen Niederlagen "gehen schon an die Psyche", gestand Stöger. "Aber die Stimmung ist positiv, was den inneren Kern betrifft. Wir wollen endlich anschreiben."