Bayer-Abschied? Das sagt Baumgartlinger

WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Slowakei -

Slowenien WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Finnland -

Island WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien WC Qualification Europe Israel -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Ukraine -

Türkei WC Qualification Europe Kroatien -

Kosovo WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Niederlande -

Bulgarien WC Qualification Europe Estland -

Zypern WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe Polen -

Kasachstan WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru WC Qualification South America Argentinien -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay CSL Evergrande -

Changchun Ligue 1 Lille -

Bordeaux First Division A Anderlecht -

Lokeren Ligue 1 Metz -

PSG Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Kashima -

Omiya J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Kawasaki -

Yokohama FM J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante Premier League Man City -

Liverpool CSL Shandong -

Jiangsu Premier League Leicester -

Chelsea Championship Bolton -

Middlesborough Primera División Valencia -

Atletico Madrid Ligue 1 Nizza -

Monaco Serie A Juventus -

Chievo Premier League Stoke -

Man United Primera División Sevilla -

Eibar Championship Sheffield Wednesday -

Nott'm Forest Ligue 1 Caen -

Dijon Ligue 1 Montpellier -

Nantes Ligue 1 Strasbourg -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Toulouse Premier League Everton -

Tottenham (DELAYED) Eredivisie Ajax -

Zwolle Primera División Barcelona -

Espanyol Serie A Sampdoria -

Roma Premier League Brighton -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Arsenal -

Bournemouth (DELAYED) Eredivisie Heerenveen -

Eindhoven Ligue 1 Saint-Étienne -

Angers Serie A Atalanta -

Sassuolo Serie A Cagliari -Crotone Serie A Hellas Verona -

Florenz Serie A Udinese -

Genua Ligue 1 Lyon -

Guingamp Serie A Benevento -

FC Turin Primera División Villarreal -

Real Betis Serie A Santos -

Corinthians Ligue 1 Marseille -

Rennes Ligue 2 Reims -

Brest Primera División Málaga -

Las Palmas

In den zahlreichen Wechselspekulationen kurz vor dem Ende der Fußball-Transferzeit am Donnerstag um Mitternacht taucht auch der Name Julian Baumgartlinger immer wieder auf. Aufgrund seiner Reservistenrolle bei Bayer Leverkusen gilt der Nationalteam-Kapitän als Wechselkandidat.

In diesem Zusammenhang zeigte sich der Mittelfeldspieler am Mittwoch im ÖFB-Camp in Wien allerdings zurückhaltend und ließ lediglich eine Präferenz für einen Verbleib erkennen. "Man kann davon ausgehen, dass ich bleibe", sagte Baumgartlinger.

Er habe zuletzt unter anderem von Trainer Heiko Herrlich positives Feedback bekommen. "Ich habe noch drei Jahre Vertrag, und für mich zählt ein Vertrag noch etwas."

Ganz auszuschließen sei ein Abgang jedoch nicht, auch wenn es nach Kevin Kampls bevorstehendem Transfer zu Leipzig einen Konkurrenten weniger im Mittelfeld geben wird. "Ich glaube nicht, dass etwas passieren wird, aber genau weiß ich es nicht", sagte Baumgartlinger.

ÖFB-Kapitän diese Saison noch ohne Pflichtspieleinsatz

Viel lieber als mit Wechselspekulationen beschäftigt sich der Salzburger mit dem WM-Qualifikationsmatch am Samstag in Wales. "Auf diesem Spiel liegt der ganze Fokus, da habe ich eine wichtige Rolle auch außerhalb des Platzes zu erfüllen."

Die Probleme in Leverkusen sollen zumindest vorerst beiseitegeschoben werden, obwohl das nicht immer einfach ist. "Natürlich macht das keinen Spaß, aber es ist Teil des Jobs und ich nehme das an", betonte Baumgartlinger.

Der 29-Jährige wartet in dieser Saison noch auf seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz. "Doch es ist förderlich, dass die Vorbereitung noch nicht lange her ist. Da habe ich einige Spiele gemacht, ich fühle mich fit. So aus dem Rhythmus fühle ich mich nicht", meinte Baumgartlinger. Die Situation müsse auf mentaler Ebene gelöst werden. "Über den Kopf kann man viel ausgleichen."