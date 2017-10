Canucks feiern Auftaktsieg über Oilers

China Open Women Single WTA Peking: Finale NBA Warriors -

Timberwolves BSL Trabzonspor -

Besiktas Premiership Saracens -

Wasps ACB Teneriffa -

Valencia Champions Hockey League Brynäs -

München Champions Hockey League Mannheim -

Esbjerg Champions Hockey League Salzburg -

Wolfsburg NHL Penguins @ Capitals Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Tag 4 European Challenge Cup Pau -

Gloucester Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Viertelfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Viertelfinale European Rugby Champions Cup Ulster – Wasps European Challenge Cup Sale – Toulouse Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Halbfinale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Halbfinale BSL Usak -

Tofas European Rugby Champions Cup Exeter -

Glasgow Tianjin Open Women Single WTA Tianjin: Finale Hong Kong Open Women Single WTA Hong Kong: Finale BSL Anadolu Efes -

Fenerbahce ACB Valencia -

Real Madrid NBA Celtics @ Cavaliers NBA Rockets @ Warriors NBA Timberwolves @ Spurs NHL Lighting @ Blue Jackets NBA Knicks @ Thunder NBA Cavaliers @ Bucks European Rugby Champions Cup Saracens -

Ospreys NBA Warriors @ Grizzlies

Für den Österreicher Thomas Vanek und seine Vancouver Canucks hat die Saison der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit einem Sieg begonnen. In der Rogers Arena in Vancouver besiegten Vaneks Canucks am Samstag die Edmonton Oilers mit 3:2.

Nachdem zunächst Russell die Oilers in Front schießt, drehen Horvat und Sutter die Partie noch im Anfangsdrittel. Abermals Horvat sorgt im zweiten Durchgang für die Vorentscheidung, Nugent-Hopkins gelingt nur noch der Anschlusstreffer.

Vanek gelangen in 10:27 Minuten auf dem Eis drei Shots. Die nächste Partie bestreiten die Canucks am Mittwoch gegen die Ottawa Senators.

Michael Grabners New York Rangers kassieren in einem wahren Tor-Spektakel gegen die Toronto Maple Leafs indes eine 5:8-Niederlage. Der Kärntner bekommt dabei 12:36 Minuten Eiszeit.