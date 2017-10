Das sind die drei Österreicher in der NHL

NHL Blues @ Penguins MLB Rockies @ Diamondbacks (NL Wild Card) NBA Timberwolves -

Der Start der neuen NHL-Saison steht vor der Tür. Auch aus Österreich sind wieder drei Kufencracks mit dabei. SPOX blickt auf Michael Grabner, Michael Raffl und Thomas Vanek und beleuchtet die Rollen der drei Legionäre in ihren Teams.

Michael Grabner: Position, Alter, Gehalt, Vertrag

Grabner geht in seine zweite Saison bei den New York Rangers und in seine insgesamt neunte NHL-Saison. Im Sommer 2018 läuft der Vertrag des rechten Flügelspielers aus. Bis dahin überweist ihm die Franchise aus Manhattan 1,65 Millionen Dollar auf sein Konto.

Grabner: Wie lief die vergangene Saison?

Überraschend gut. Nach einem enttäuschenden Jahr mit den Toronto Maple Leafs drehte der Kärntner bei den Blueshirts gewaltig auf. Zusammen mit J.T. Miller und Kevin Hayes bildete er eine der besten dritten Reihen in der Liga. 40 Punkte und 27 Tore waren die zweitbeste Ausbeute seiner Karriere. Doch Grabner brachte nicht nur die rote Lampe zum Leuchten. Auch im Penalty Killing lieferte der Österreicher seinem Team wichtige Dienste.

© getty

Grabner: Was ist in dieser Saison zu erwarten?

An dieser Rolle wird sich auch in der Saison 2017/18 wenig ändern. Ohne einen echten Star-Stürmer werden die Rangers auf Tore von den hinteren Reihen angewiesen sein. Es liegen also wieder große Hoffnungen auf Grabner, dass er seine Sahne-Saison noch einmal replizieren kann.

Wie gut sind die New York Rangers?

Nach dem enttäuschenden Aus gegen die Ottawa Senators in den Playoffs, wollen die Rangers wieder angreifen. Mit Verteidiger Kevin Shattenkirk kam der wahrscheinlich beste verfügbare Spieler. Nicht mehr da sind hingegen Top-Center Derek Stepan und der in die Jahre gekommene Dan Girardi. Star des Teams ist weiterhin Goalie Henrik Lundqvist, der aber für ihn nur durchschnittliche Spielzeit absolvierte (.910 Save Percentage).

Dennoch bleiben die Blueshirts mit ihrem Speed und ihrer Tiefe ein gefährliches Team, welches schwer zu verteidigen ist. Auch dieses Jahr geht es in die Playoffs, dort wird King Henrik auch mit 35 Jahren einmal mehr der X-Faktor sein.

Die Statistiken von Michael Grabner in der NHL

Saison Team Spiele Tore Assists Punkte 2009/10 Canucks 20 5 6 11 2010/11 Islanders 76 34 18 52 2011/12 Islanders 78 20 12 32 2012/13 Islanders 45 16 5 21 2013/14 Islanders 64 12 14 26 2014/15 Islanders 34 8 5 13 2015/16 Maple Leafs 80 9 9 18 2016/17 Rangers 76 27 13 40

Die Playoff-Statistiken von Michael Grabner

Saison Team Spiele Tore Assists Punkte 2010 Canucks 9 1 0 1 2013 Islanders 6 1 3 4 2015 Islanders 2 0 1 1 2017 Rangers 12 4 2 6

