Super Vegas-Debüt, Solidarität nach Massaker

Fünf Tage nach dem verheerenden Anschlag haben die Vegas Golden Knights ein erfolgreiches Debüt in der NHL gegeben. Durch zwei Treffer des Stürmers James Neal gewann das 31. Team der Liga 2:1 bei den Dallas Stars. Das Massaker von Sonntagabend in Las Vegas war allerdings auch in Texas das beherrschende Thema.

Vor Beginn der Partie stellten sich die Dallas-Spieler für die Nationalhymne hinter die Akteure aus dem Spielerparadies und drückten so ihre Solidarität mit Las Vegas aus.

"Dass sie sich hinter uns gestellt haben zeigt uns, dass sie eine große Organisation und großartige Menschen sind", sagte ein dankbarer Vegas-Coach Gerard Gallant. Bei der Schießerei waren 58 Menschen getötet und mehr als 500 weitere verletzt worden.

Nach 0:1-Rückstand erzielte der ehemalige Stars-Spieler Neal 9:33 Minuten vor dem Ende das erste Tor in der Team-Geschichte der Golden Knights. "Es ist großartig für die Franchise, dass wir unser erstes Spiel gewonnen haben. Ich hoffe, dass es ein wenig hilft, die Wunden dieses schrecklichen Ereignisses zu heilen", sagte Gallant weiter.

Klatsche für Greiss und Seidenberg

Die New York Islanders kamen mit den Nationalspielern Thomas Greiss und Dennis Seidenberg bei den Columbus Blue Jackets mit 0:5 unter die Räder.

Greiss stand von Beginn an im Tor, wurde nach dem fünften Gegentreffer aber vom Slowaken Jaroslav Halak ersetzt.

Alle Spiele der Nacht im Überblick

Columbus Blue Jackets - New York Islanders 5:0 BOXSCORE

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 5:3 BOXSCORE

Dallas Stars - Vegas Golden Knights 1:2 BOXSCORE