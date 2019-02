Nach dem Europa League Halbfinale in der letzten Saison, hat Salzburg jetzt zum dritten Mal eine perfekte Gruppenphase mit sechs Siegen hingelegt. Kein Wunder also das das Telefon von Sportdirektor Christoph Freund diesmal schon in der Winterpause zum Glühen begonnen hat! FC Brügge vs. FC Salzburg heute ab 20:15 live auf PULS 4 und im SPOX-LIVESTREAM.