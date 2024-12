Erneuter Versuch am Matterhorn, erneut gescheitert: Die Frauen wollten heute nach zahlreichen abgesagten Rennen in Zermatt-Cervinia zur Abfahrt ant...

Erneuter Versuch am Matterhorn, erneut gescheitert: Die Frauen wollten heute nach zahlreichen abgesagten Rennen in Zermatt-Cervinia zur Abfahrt antreten. Doch daraus wurde wieder nichts. SPOX verrät, warum das so ist.

Nachdem schon im vergangenen Winter vier Rennen am Matterhorn ausgefallen sind, stehen die Events in Zermatt Cervinia auch in diesem Jahr unter einem schlechten Stern. Die Männer kamen vor einer Woche zweimal nicht zum Zug, auch die gestrige Abfahrt der Frauen fiel ins Wasser.

Nach der Absage der am Samstag geplanten Abfahrt der Damen in Zermatt/Cervinia herrschte am Sonntag starker Wind. Es folgte die nächste Absage. Zuvor war das Rennen bereits nach hinten verlegt worden.

Die genaueren Hintergründe zur Absage erfahrt Ihr im Folgenden.

Ski Alpin heute live im Free-TV: Warum wurde die Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia abgesagt?

Das Prestigeprojekt von FIS-Präsident Johan Eliasch entwickelt sich immer mehr zur Lachnummer. Auch beim siebten und achten Versuch ist es nichts mit einer Weltcup-Premiere am Matterhorn geworden. Wegen starker Böen musste am Sonntag wie bereits 24 Stunden zuvor auch die zweite Abfahrt der Frauen abgesagt werden. Das gab der Weltverband FIS bekannt.

Schon im vergangenen Jahr waren bei der angedachten Premiere jeweils zwei Abfahrten für die Frauen und Männer wegen Schneemangels ausgefallen. Am vergangenen Wochenende dann fielen die beiden Rennen der Männer starkem Wind und zu viel Schnee zum Opfer.

Die Rennen auf der "Gran Becca", die vom Gletschergebiet oberhalb des Schweizer Ortes Zermatt hinunter ins italienische Cervinia führt, sind ein Lieblingskind des umstrittenen Weltverbandspräsidenten Eliasch. Kritik hatte es bereits im Vorfeld gegeben: Die in großer Höhe gelegene Strecke gilt als windanfällig, das Wetter im November als instabil. Außerdem meldeten Umweltschützer Zweifel an der Sinnhaftigkeit an. (SID)

