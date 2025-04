Der Biathlon-Weltcup hat heute zwei Staffelrennen in Hochfilzen zu bieten - eine Staffel der Herren und eine der Frauen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Rennen live im Free-TV und im Livestream sehen könnt.

Am heutigen Sonntag, den 10. Dezember, geht es im Biathlon-Weltcup so richtig zur Sache. Im österreichischen Hochfilzen steigen gleich zwei Staffelrennen. Um 11.30 Uhr sind zuerst die Herren dran, ehe um 14.15 Uhr die Frauen an der Reihe sind. Mit den beiden Rennen wird der Weltcup in Hochfilzen beendet.

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Staffel der Herren und Frauen in Hochfilzen im TV und Livestream?

Beide Rennen werden von denselben Anbietern übertragen. Während die Herren-Staffel ab 12.50 Uhr im Pay-TV bei Eurosport 2 angeboten wird, ist die Staffel der Frauen um 14 Uhr im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen. Die ARD zeichnet dagegen für beide Rennen verantwortlich: um 11.25 Uhr geht die Übertragung der Herren los, um 14.05 Uhr die der Frauen.

Biathlon-Fans können aber auch im Livestream mit dabei sein. Für die Streams bei sportschau.de wird kein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, die Streams bei discovery+ und DAZN hingegen sind mit Kosten verbunden.

Der Stream bei DAZN ist nur mit einem gültigen Abo freischaltbar. Dabei ist jedoch egal, welches der drei Abo-Pakete man abonniert hat - DAZN World, DAZN Super Sports oder DAZN Unlimited.

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Staffel der Herren und Frauen in Hochfilzen im TV und Livestream? Liveticker zum Rennen

SPOX beschreibt beide Staffeln in Form von Livetickern genauestens mit. So könnt Ihr ebenfalls live mit dabei sein.

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Staffel der Herren und Frauen in Hochfilzen im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Weltcup : 4 x 7,5 km Staffel der Herren in Hochfilzen (Österreich)

: 4 x 7,5 km Staffel der Herren in Hochfilzen (Österreich) Datum : 10. Dezember

: 10. Dezember Uhrzeit : 11.30 Uhr

: 11.30 Uhr TV : Eurosport 2, ARD

: Livestream : discovery+, DAZN, sportschau. de

: Liveticker: SPOX

Weltcup : 4 x 6 km Staffel der Frauen in Hochfilzen (Österreich)

: 4 x 6 km Staffel der Frauen in Hochfilzen (Österreich) Datum : 10. Dezember

: 10. Dezember Uhrzeit : 14.15 Uhr

: 14.15 Uhr TV : Eurosport 1, ARD

: Livestream : discovery+, DAZN, sportschau. de

: Liveticker: SPOX

Der Stand im Weltcup der Herren

Rang Name Punkte 1 Tarjei Bö 290 2 Sebastian Samuelsson 281 3 Johannes Thingnes Bö 229 4 Johannes Dale-Skjevdal 220 5 Philipp Nawrath 203 6 Sturla Holm Lægreid 191 7 Vetle Sjåstad Christiansen 190 8 Endre Strømsheim 186 9 Justus Strelow 168 10 Vebjørn Sørum 163

Der Stand im Weltcup der Frauen