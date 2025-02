Ski alpin WM heute live im Free-TV: Wo läuft Super G der Herren bei der Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm im TV und Livestream?

Nach dem gestrigen Super-G der Damen steht heute der Super-G der Männer auf dem Programm. Wo Ihr das WM-Rennen live verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Am heutigen Freitag, 7. Februar, starten die Männer mit dem Super-G in die Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm. Marco Odermatt ist natürlich der große Favorit, aber auch andere Schweizer machen sich Hoffnungen auf den Titel. Oder sorgt vielleicht doch der Österreicher Vincent Kriechmayr, immerhin Zweiter der Weltcup-Wertung im Super-G, für eine rot-weiß-rote Überraschung?

Wo das Rennen übertragen wird, erfährt Ihr in diesem Artikel.