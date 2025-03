Ski Alpin heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Abfahrt der Frauen in Kvitfjell im TV und Livestream?

Die Abfahrt der Frauen steht heute im Ski-Weltcup auf dem Programm. SPOX verrät Euch, wer das Rennen live zeigt.

Am heutigen Freitag, den 28. Februar, findet die Abfahrt der Frauen im Ski Alpin statt. Die Italienerin Federica Brignone führt die Gesamtwertung vor Lara Gut-Behrami aus der Schweiz an. Ein Sieg wird wohl nur über diese beiden Athletinnen gehen. Als Deutsche wird Kira Weidle-Winkelmann an den Start gehen. Die 29-Jährige konnte bisher 65 Punkte in der Abfahrts-Disziplin sammeln. Das Rennen wird im norwegischen Kvitfjell ausgetragen und beginnt um 10.30 Uhr.

SPOX verrät Euch, wer die Abfahrt der Frauen live im TV und Livestream überträgt.