Tennis: Offiziell! Boris Becker ist neuer Trainer von Holger Rune

Boris Becker kehrt nach knapp sieben Jahren ins Trainergeschäft zurück: Die Tennis-Legende betreut in Zukunft den dänischen Jungstar Holger Rune.

Die Spekulationen hatten die Tenniswelt bereits seit Tagen in Spannung versetzt, am Donnerstag wagte sich Boris Becker schließlich aus der Deckung.

"Ich kann bestätigen, dass ich der Trainer von Holger Rune bin", sagte der Ex-Wimbledonsieger und verkündete damit ein spektakuläres Comeback. Knapp sieben Jahre nach dem Ende der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Novak Djokovic kehrt Becker in die Coachingbox zurück - und ein "Rohdiamant" ist sein neuer Schützling.

Er sei "ein wenig stolz", so Becker, dass Rune, dieser hochtalentierte 20 Jahre alte Däne, ihn gefragt habe. "Der Kontakt besteht schon länger. Jetzt hat es sehr gut gepasst", sagte der 55-Jährige im Eurosport-Podcast "Das Gelbe vom Ball".

Die vielversprechende Verbindung zwischen Becker, der einen Großteil seiner Erfolge in jungen Jahren einfuhr, und dem zuletzt etwas ins Straucheln geratenen Weltranglistensechsten hatte sich abgezeichnet. Zuletzt verbrachten die beiden eine gemeinsame Trainingswoche in Monaco.

Becker: Rune ein "Rohdiamant, der Schliff braucht"

"Ich habe mich dort auch lange mit seiner Mutter Aneke und seinem Performance Coach Lapo Becherini unterhalten. Wir drei sind ab sofort zuständig für Holger", erklärte Becker, der in der Szene weiter einen exzellenten Ruf genießt und nun zurückkehrt auf eine Bühne, die er zuletzt von 2013 bis 2016 erobert hatte.

Als Trainer des heutigen Grand-Slam-Rekordchampions Djokovic (36) feierte er zahlreiche Erfolge und führte den Serben zurück an die Spitze des ATP-Rankings.

Dorthin möchte in den kommenden Jahren auch der, wie Becker sagt, "Rohdiamant, der Schliff braucht" namens Holger Rune.

Nach seinem Viertelfinaleinzug bei den French Open und in Wimbledon in diesem Jahr kassierte der hochveranlagte Hitzkopf zahlreiche frühe Niederlagen - so auch in Stockholm, wo er am Mittwoch in der ersten Runde am Serben Miomir Kecmanovic scheiterte.

Becker: Debüt als Rune-Coach in Basel

Für Becker ist Runes Krise aber weniger Grund zur Sorge als vielmehr ein Ansporn. "Ich habe Ideen, was man verbessern kann. Es geht los mit Einstellung, Mentalität, Psyche", sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger.

Sollte es ihm gelingen, den Youngster, der auf dem Court immer wieder durch Undiszipliniertheiten auffällt, zurück in die Spur zu führen, dürfte Rune die Tenniswelt in den kommenden Jahren offenstehen.

"Fakt ist, dass er einer der besten Nachwuchsspieler der Welt ist", weiß auch Becker. Der erste Grand-Slam-Titel, das, was Becker bereits mit 17 Jahren gelang, ist das große Ziel.

Los geht es für den Coach in seiner neuen Rolle beim Turnier in Basel. Ab der kommenden Woche kämpft Rune dort nicht nur um die Rückkehr zu seiner Topform, sondern auch um die Qualifikation für die ATP-Finals im November in Turin.

Ein neuer Impuls dürfte dabei nicht schaden, und Becker will ihn geben: "Mein Bestreben ist es, den besten Holger zu finden."