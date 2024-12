ATP Finals heute live im Free-TV: Spielplan, Ergebnisse, aktueller Stand, Übertragung im TV und Livestream

Vom 12. bis zum 19. November gehen in diesem Jahr die ATP Finals über die Bühne. SPOX liefert Euch alle Informationen zum Spielplan und den aktuell...

Die ATP Finals 2023 finden vom 12. bis zum 19. November in Italien statt. Der spektakuläre Saisonabschluss der Männer wird in diesem Jahr im Pala Alpitour in Turin ausgetragen. Bis zum 17.11 steht für die besten Tennisspieler der Welt die Vorrunde an. Am 18. November finden die beiden Halbfinals statt. Das Endspiel bei den ATP Finals ist schließlich für Sonntag, den 19. November angesetzt.

Auch in diesem Jahr kämpfen im Einzel acht Athleten um die Krone bei den ATP-Finals. Die deutschen Hoffnungen liegen dabei einmal mehr auf Alexander Zverev, der zuletzt 2021 das Turnier gewann. Zum Teilnehmerfeld gehören zudem Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas und Holger Rune. Die acht Spieler sind erneut in zwei Gruppen aufgeteilt, von denen sich jeweils die beiden Besten für das Halbfinale qualifizieren.

Als Titelverteidiger geht in diesem Jahr Novak Djokovic in das Turnier. Der Serbe bezwang im Endspiel des vergangenen Jahres Casper Ruud klar in zwei Sätzen.

Titelverteidiger Djokovic schaffte es erneut ins Finale. Dort trifft er am heutigen Sonntag um 18 Uhr auf Jannik Sinner.

Datum Session Uhrzeit Paarung Ergebnis Runde So., 12.11. Nachmittag 14.30 Uhr Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas 6:4, 6:4 Gruppenphase So., 12.11. Abend 21.00 Uhr Novak Djokovic vs. Holger Rune 7:6, 6:7, 6:3 Gruppenphase Mo., 13.11. Nachmittag 14.30 Uhr Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev 7;6, 3:6, 4:6 Gruppenphase Mo., 13.11. Abend 21.00 Uhr Daniil Medvedev vs. Andrey Rublev 6:4, 6:2 Gruppenphase Di., 14.11. Nachmittag 14.30 Uhr Stefanos Tsitsipas vs. Holger Rune 1:2 (Aufgabe Tsitsipas) Gruppenphase Di., 14.11. Abend 21 Uhr Novak Djokovic vs. Jannik Sinner 5:7, 7:6, 6:7 Gruppenphase Mi., 15.11. Nachmittag 14.30 Uhr Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev 7:5, 6:2 Gruppenphase Mi., 15.11. Abend 21 Uhr Daniil Medvedev vs. Alexander Zverev 7:6, 6:4 Gruppenphase Do., 16.11. Nachmittag 14.30 Uhr Novak Djokovic vs. Hubert Hurkacz 7:6, 4:6, 6:1 Gruppenphase Do., 16.11. Abend 21 Uhr Jannik Sinner vs. Holger Rune 6:2, 5:7, 6:4 Gruppenphase Fr., 17.11. Nachmittag 14.30 Uhr Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev 6:4, 6:4 Gruppenphase Fr., 17.11. Abend 20.30 Uhr Alexander Zverev vs. Andrey Rublev 6:4, 6:4 Gruppenphase Sa., 18.11. Nachmittag 14.30 Uhr Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev 6:3, 6:7, 6:1 Halbfinale Sa., 18.11. Abend 21.00 Uhr Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic 3:6, 2:6 Halbfinale So., 19.11 15.00 Uhr Novak Djokovic vs. Jannik Sinner Finale

Gruppe Grün:

Platz Mannschaft Spiele S N Sätze Differenz Punkte 1 Jannik Sinner 3 3 0 6:2 4 3 2 Novak Djokovic 3 2 1 5:4 1 2 3 Holger Rune 3 1 2 4:4 0 1 4 Hubert Hurkacz 1 0 1 1:2 -1 0 5 Stefanos Tsitsipas 2 0 2 0:4 -4 0

Gruppe Rot:

Platz Mannschaft Spiele S N Sätze Differenz Punkte 1 Carlos Alcaraz 3 2 1 5:2 3 2 2 Daniil Medvedev 3 2 1 4:2 2 2 3 Alexander Zverev 3 2 1 4:3 1 2 4 Andrey Rublev 3 0 3 0:6 -6 0

Die ATP Finals 2023 überträgt Sky exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV zeigt das gesamte Turnier live und in voller Länge auf Sky Sport Tennis. Ausgewählte Matches seht Ihr im TV zudem auf Sky Sport Top Event.

Der Pay-TV-Sender bietet Euch als Sky-Kunden zudem die Möglichkeit, die ATP-Finals im Livestream zu verfolgen. Den Livestream von Sky findet Ihr zum einen in der Sky-Go-App oder auf der Streamingplattform WOW.

Event: ATP Finals 2023

ATP Finals 2023 Datum: 12.11 bis 19.11

12.11 bis 19.11 Vorrunde: 12.11 bis 17.11

12.11 bis 17.11 Halbfinale: 18.11

18.11 Finale: 19.11

19.11 Spielort: Pala Alpitour, Turin (Italien)

Pala Alpitour, Turin (Italien) Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

