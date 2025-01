Noch immer wartet Alexander Zverev auf einen Grand-Slam-Sieg. Boris Becker erwartet von ihm den Titelgewinn in den nächsten 18 Monaten.

Tennisikone Boris Becker sieht die Zeit für Alexander Zverev davonlaufen. Kurz vor Beginn der Australian Open in Melbourne (12. bis 26. Januar) prognostizierte Becker in seinem neuen Podcast "Becker Petkovic", Zverev müsse "in den nächsten 18 Monaten" einen Grand Slam gewinnen.