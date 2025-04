Alexander Zverev vs. Tallon Griekspoor heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Tennis bei French Open im TV und Livestream?

Alexander Zverev kriegt es in der dritten Runde der French Open mit Tallon Griekspoor zu tun. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Match live im TV und Livestream sehen könnt.

Einen Tag nach dem zweiten Dreisatzsieg in Folge ist Alexander Zverev am heutigen Samstag, den 1. Juni, nun erneut im Einsatz. Der gebürtige Hamburger trifft in der dritten Runde auf den Niederländer Tallon Griekspoor. Das Match findet um circa 14.30 Uhr auf dem Court Philippe-Chartier in Paris statt.