Alexander Zverev vs. Alex Michelsen heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Australian Open im TV und Livestream?

Alexander Zverev bestreitet gegen Alex Michelsen sein Drittrundenspiel bei den Australian Open. SPOX verrät, wie Ihr das Match heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach dem Sieg im Fünfsatz-Thriller gegen Lukas Klein ist Alexander Zverev am heutigen Samstag, den 20. Januar, für die dritte Runde bei den Australian Open im Einsatz. Der Gegner dabei heißt Alex Michelsen, der seinerseits in der zweiten Runde Jiri Lehecka in vier Sätzen bezwingen konnte.

Die Begegnung Zverev vs. Michelsen findet auf dem Centre Court in der Rod Laver Arena in Melbourne, Australien, statt. Los geht es, wenn zuvor das Damenmatch zwischen Iga Swiatek und Linda Noskova zu Ende ist, also um ca. 10.30 Uhr deutscher Zeit.