"Dreifach-Krone des Radsports": Tadej Pogacar gelingt bei der WM Historisches

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat seine herausragende Saison mit seinem ersten WM-Titel gekrönt.

Auf den letzten Metern seines Monster-Solos ins Regenbogentrikot nahm Tadej Pogacar die Hände vom Lenker und riss die Arme jubelnd in den Himmel. Mit Mut, Angriffslust und verblüffender Leichtigkeit hat der Radsport-Superstar das WM-Duell mit Olympiasieger Remco Evenepoel in eine One-Man-Show verwandelt und dem großen Eddy Merckx nachgeeifert.

Pogacar raste am Sonntag in Zürich nach einer 51-km-Alleinfahrt erstmals zum WM-Titel und krönte nach Rosa beim Giro d'Italia und Gelb bei der Tour de France ein herausragendes Jahr. "Ich kann nicht glauben, was gerade passiert ist. Vielleicht war es eine dumme Attacke, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe", sagte Pogacar, der bereits 100 km vor dem Ziel erstmals angegriffen hatte: "Aber es hat zum Glück funktioniert. Es war wirklich hart."

Pogacar ist der erst dritte Fahrer nach Merckx (1974) und Stephen Roche (1987), der sich die sogenannte "Dreifach-Krone des Radsports" gesichert hat. Diese umfasst zwei Gesamtsiege bei einer großen Landesrundfahrt sowie den WM-Titel innerhalb eines Jahres.

Das Rennen über 273,9 km stand allerdings noch immer unter dem Eindruck des tragischen Todes der Schweizer Juniorin Muriel Furrer. Die 18-Jährige war am Donnerstag im Rennen der Juniorinnen in einem Waldstück zu Fall gekommen. Sie erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und starb keine 24 Stunden nach dem Unfall. Vor dem Startschuss hielten Pogacar und Co. bei einer Schweigeminute inne.

Im Ziel am Sechseläutenplatz am Ufer des Zürichsees hatte Pogacar 34 Sekunden Vorsprung auf den Australier Ben O'Connor. WM-Bronze sicherte sicher der entthronte Titelverteidiger Mathieu van der Poel aus den Niederlanden (+ 0:58 Minuten). Evenepoel wurde zeitgleich Fünfter.