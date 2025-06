"Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens": NFL-Star beendet überraschend seine Karriere

Die Lions müssen in der späten Offseason einen Verlust in ihrer Offensive Line hinnehmen.

Center Frank Ragnow von den Detroit Lions beendet überraschend seine Laufbahn in der NFL. Diese Entscheidung teilte er dem Team laut NFL-Insider Ian Rapoport am Montag mit. Ragnow wurde nach seiner Draft-Auswahl 2018 dreimal in das Second Team All-Pro gewählt.

Der Zeitpunkt seiner Entscheidung ist interessant, da die Lions nun nur wenige Monate vor Beginn der NFL-Saison 2025 ohne ihren Stammcenter dastehen.

Der langjährige Lions-Center äußerte sich nach Bekanntwerden der Nachricht auch in den sozialen Medien und schrieb, dass die "letzten Monate sehr anstrengend" gewesen seien, da ihm bewusst geworden sei, dass seine Football-Karriere zu Ende gehe.

Frank Ragnow hört aus gesundheitlichen Gründen auf

Ragnows Erklärung zufolge fiel seine Entscheidung aufgrund seines aktuellen Gesundheitszustands nach 96 Spielen in der NFL.

"Ich habe versucht, mir einzureden, dass ich mich gut fühle, aber das tue ich nicht, und es ist an der Zeit, meiner Gesundheit und der Zukunft meiner Familie Vorrang zu geben", schrieb Ragnow. "Ich habe diesem Team alles gegeben, was ich habe, und ich dachte, ich hätte noch mehr zu geben, aber die Realität ist, dass ich es einfach nicht kann. Ich muss auf meinen Körper hören, und das war die schwerste Entscheidung meines Lebens. Die Lions-Organisation war während dieses gesamten Prozesses absolut unglaublich, und ich kann gar nicht genug betonen, wie dankbar ich diesem Team und allen Fans bin. Es war mir eine große Ehre, für euch alle zu kämpfen."

Ragnow hatte während seiner NFL-Karriere mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen, darunter eine gebrochene Kehle, verschiedene Knie- und Fußblessuren und zuletzt ein teilweise gerissener Brustmuskel während der Saison 2024. Trotz all dieser Rückschläge spielte der Spieler aus Arkansas weiterhin auf hohem Niveau und wurde in seiner Karriere viermal für den Pro Bowl ausgewählt.