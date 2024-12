NFL News: Quarterback Carson Wentz unterschreibt Vertrag bei Los Angeles Rams

Der vertragslose Quarterback Carson Wentz unterschreibt bei den Los Angeles. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Damit reagieren die R...

Der vertragslose Quarterback Carson Wentz unterschreibt bei den Los Angeles. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Damit reagieren die Rams auf die Verletzung des etatmäßigen QBs Matthew Stafford.

Stafford hat sich eine Sehnenverletzung am Daumen zugezogen und musste am vergangenen Sonntag in Week 9 gegen die Green Bay Packers passen. Ersatzmann Brett Rypien hatte beim 3:20 in Green Bay aber große Probleme und kam nur auf 130 Passing Yards (13/28, Interception, 2 Fumbles).

Das führte offenbar dazu, einen weiteren Quarterback unter Vertrag zu nehmen, auch wenn Stafford nach der anstehenden Bye Week womöglich wieder zurückkehren könnte.

Der 31 Jahre alte Wentz hatte in der vergangenen Saison für die Washington Commanders gespielt und kam dort in acht Spielen auf 1.755 Passing Yards bei 11 Touchdowns und 9 Interceptions. Er war im Februar von den Commanders entlasssen worden und hatte bislang kein neues Team gefunden.