NFL: Schock für die Cincinnati Bengals, Joe Burrow fällt für den Rest der Saison aus

Die Cincinnati Bengals müssen im Kampf um die Playoffs in der NLF einen herben Rückschlag hinnehmen: Quarterback Joe Burrow (26) hat sich bei der Niederlage gegen die Baltimore Ravens (20:34) im Monday Night Game so schwer verletzt, dass die Saison für ihn vorbei ist.

Burrow zog sich im Duell mit den Ravens eine Blessur am rechten Handgelenk zu und muss wegen einer Bänderverletzung dort operiert werden. Das teilten die Bengals am Freitag offiziell mit. "Joe Burrow fällt für den Rest der Saison aus", heißt es in einem knappen Statement der Franchise auf X.

Die Verletzung, beziehungsweise ihr Zustandekommen, bietet durchaus Zündstoff: Ein Video zeigt Burrow vor der Begegnung mit einer Schiene an der Wurfhand. Coach Zac Taylor aber betonte, er wisse nichts von einer Verletzung vor der Partie. Weil Burrow nicht auf dem Injury Report gelistet war, ermittelt laut ESPN nun die NFL.

Bereits zu Beginn dieser Spielzeit litt Burrow, der im Sommer einen Rekordvertrag unterzeichnet hatte, unter hartnäckigen Verletzungsproblemen an der Wade.

Die Bengals stehen aktuell bei 5-5 und liegen damit auf dem letzten Platz in der AFC North. Ihre ohnehin mittlerweile trüben Aussichten auf eine Teilnahme an der Postseason sinken durch Burrows Ausfall deutlich. Für Burrow hatte gegen Baltimore der 27 Jahre alte Jake Browning übernommen und einen Touchdown geworfen.

Mit Burrow ist der nächste prominente Quarterback also im Krankenstand. Vor ihm zogen sich unter anderem auch Aaron Rodgers (New York Jets), Deshaun Watson (Cleveland Browns), Kirk Cousins (Minnesota Vikings) und Daniel Jones (New York Giants) schwere Verletzungen zu.

"Joe Cool" wurde 2020 von Cincinnati in mit dem ersten Pick des Drafts ausgewählt. Schnell entwickelte er sich zu einem der besten Passgeber der NFL, sog sich aber dann in Woche 11 seiner Rookie-Saison einen Kreuzbandriss zu. Nach seinem Comeback führte Burrow die Bengals 2022 in den Super Bowl und wurde in den Pro Bowl gewählt.