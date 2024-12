NFL: Schock für die Minnesota Vikings! Kirk Cousins schwer verletzt

Die Minnesota Vikings müssen monatelang auf ihren Quarterback Kirk Cousins verzichten. Wie der Klub am Montag offiziell mitteilte, hat der 35-Jähri...

Die Minnesota Vikings müssen monatelang auf ihren Quarterback Kirk Cousins verzichten. Wie die Franchise am Montag offiziell mitteilte, hat der 35-Jährige sich einen Riss der Achillessehne zugezogen. Die Saison ist damit für ihn vorbei. Genaueres zur Behandlung und Ausfalldauer wollen die Vikings im Laufe der Woche mitteilen.

Cousins hatte sich beim 24:10 Minnesotas gegen die Green Bay Packer am Sonntagabend ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzt. Seine Blessur war ein Schock für seine Mitspieler, anschließend soll es sogar Tränen in der Kabine gegeben haben.

Für die Playoff-Hoffnungen der Vikings, die bereits seit mehreren Wochen auf Star-Receiver Justin Jefferson verzichten müssen, ist die Cousins-Verletzung ein schwerer Schlag. Der Routinier legte einen starken Auftakt in die Saison hin und steht aktuell bei 18 Touchdowns bei nur 5 Interceptions. Minnesota steht nach acht Saisonspielen bei vier Siegen und vier Niederlagen. Das bedeutet Rang zwei hinter den Detroit Lions (5:3) in der NFC North.

Für Cousins kam am Sonntag Rookie Jaren Hall (25) in die Begegnung und hinterließ zunächst keinen guten Eindruck. Wer in den nächsten Woche Cousins vertreten wird, ist offen.

Am kommenden Sonntag (5. November) trifft Minnesota in einem Heimspiel auf die Atlanta Falcons.