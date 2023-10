NFL - Week 8, Gewinner und Verlierer: Ein traumhaftes Debüt und historisch schlechte New York Giants

In Week 8 der Regular Season gibt es ein überragendes NFL-Debüt zu bestaunen, außerdem jede Menge Rekorde - und das beste schlechte Spiel seit langer Zeit in New York. Top-Pick Bryce Young darf endlich jubeln, die Kansas City Chiefs versagen komplett, ein "Kopfball" sorgt für die Wende. Außerdem: Die Quarterback-Epidemie wird immer schlimmer und die NFL gibt die erste Halftime Show in Deutschland bekannt. Die Gewinner und Verlierer vom Sonntag.

24 Jahre ist Will Levis alt, von den Titans wurde er in der 2. Draft-Runde an Position 33 ausgewählt. An seiner Armstärke gab es keine Zweifel, beim Rest war man sich nicht ganz so sicher. Gegen die Atlanta Falcons durfte er nun sein NFL-Debüt geben, weil Starter Ryan Tannehill verletzt ausfällt. Das Resultat fiel fantastisch aus: 19 von 29 Pässen brachte er an den Mann, für vier Touchdowns und 238 Yards, komplett ohne Turnover. Wer alle Passversuche scouten will, kann das hier tun : Vor allem sein Deep Ball war brutal gut und hätte sogar zu mehr Yards führen können, lediglich ein Ball war eine potenzielle Interception.

Ein ganz bitterer Schlag für die Playoff-Hoffnungen des Teams, und wie beliebt der QB bei seinen Mitspielern war, zeigen die Berichte, wonach es in der Kabine sogar Tränen gegeben haben soll . Die Saison für Cousins ist auf jeden Fall vorbei, er könnte damit sein letztes Spiel in Minnesota absolviert haben. Mit bisher 18 Touchdown-Pässen und fünf Interceptions hatte Cousins, seit 2018 in Minnesota, die vielleicht beste Saison seiner Karriere gespielt.

Über den Offside-Call kann man zumindest streiten. Head Coach Mike Tomlin zeigte sich auch verwundert: "Das habe ich in 17 Jahren an der Seitenlinie noch nie gesehen." Trotzdem sind die Refs bei weitem nicht so gut darin, die Steelers zu stoppen, wie sie es selbst sind. Pittsburghs Offense ist nämlich schon die komplette Saison über grausam anzusehen. Darüber sollte sich Johnson zuallererst Gedanken machen ...

Damit aber nicht genug: Wenn schon eine Strafe der NFL für diese Schiri-Schelte, dann muss sie sich auch lohnen, dachte sich Johnson wohl. Und legte nach: "Sie haben dummes Zeug gecallt. Sie sollten für schlechte Entscheidungen eine Geldstrafe zahlen müssen. So angepisst bin ich. Sie haben uns heute den Sieg gekostet." Und: "Sie wollten, dass die Jags gewinnen, Bro. Sie haben in ihre Richtung entschieden. Jeden einzelnen Call, aber so ist das nun mal."

Aber Gano verschoss, Zach Wilson verwandelte sich bei seinen nächsten beiden Pässen plötzlich in Joe Montana und holte 58 Yards - und dann gelang es, den Ball eine Sekunde vor Ablauf der Uhr zu spiken und so das Field Goal zum Ausgleich zu ermöglichen (PS: Eigentlich nicht ganz sauber! ). Und so gewannen die Jets, auch wenn das am Ende niemand erklären konnte. "Sie haben uns den Sieg am Ende noch geklaut", sagte Left Tackle Justin Pugh von den Giants. "Wobei: Eigentlich nicht 'geklaut', wir haben ihn auch noch verschenkt. Glückwunsch an sie."

Okay, vor allem die Jets-Fans natürlich, die nach dem 13:10 gegen die Giants in Overtime jubeln durften. Aber auch die Fans in blau werden einiges zu erzählen haben, aus dieser dramatischen Schlussphase. Selbst konservative Berechnungen hatten den G-Men eine Siegchance von mindestens 98 Prozent ausgestellt, als Kicker Graham Gano 28 Sekunden vor Schluss zum leichten Field Goal aus 35 Yards antrat - ein 16:10 hätten die Jets mit nur einer Auszeit kaum wettmachen können.

Rechnet man den Raumverlust durch die vier Sacks obendrauf, standen die Giants im Passspiel am Ende bei minus neun Yards! So schlecht waren zuletzt die Cleveland Browns im Dezember 2000 ...

Vor Zach Wilsons Heldentaten in den letzten knapp 30 Sekunden und der anschließenden Overtime mussten die 82.500 Fans im ausverkauften MetLife Stadium schließlich auch noch die über 59 Minuten zuvor überstehen. Das ist ihnen mit Sicherheit nicht leichtgefallen: Acht First Downs und 0/18 bei Third Down in der ersten Hälfte - autsch! Am Ende waren es zusammengenommen stolze 4/34 bei Third Down, dazu auch noch 15 Strafen für 158 Yards. 24 Punts durften die Fans bestaunen, die meisten in einem Spiel seit 2003.

Aber Vorsicht: Wideout A.J. Brown von den Philadelphia Eagles ist ebenfalls in bestechender Form! Gegen die Commanders lieferte er sein sechstes Spiel in Folge mit mindestens 125 Receiving Yards ab - neuer NFL-Rekord. Insgesamt liegt er mit 939 Yards nur knapp hinter Hill (1.014 Yards).

Kann Hill sogar den MVP-Award gewinnen? Wenn er die 2.000 Receiving Yards knackt und so einen neuen NFL-Rekord aufstellt, wird er auf jeden Fall auf den Wahlzetteln landen. Wahrscheinlicher ist aber der Award für den Offensive Player of the Year, der öfter mal nicht an Quarterbacks verliehen wird.

Hand aufs Herz: Wie ist es möglich, in dieser Szene nicht gesackt zu werden? Bengals-QB Joe Burrow entzog sich nicht nur in Houdini-Manier mehreren Pass Rushern, sondern brachte sogar noch den Pass zum First Down an. Nach dem 31:17 von Cincy in San Francisco muss man festhalten: Burrow ist wieder in Topform (28/32 für 283 Yards und drei Scores) und die Bengals (4-3) voll auf Playoff-Kurs.

Über Wochen hatte der Top-Pick des vergangenen Drafts die Kritik gehört, und das Getuschel, ob die Panthers an erster Stelle nicht doch C.J. Stroud hätten auswählen sollen. Der wusste bei den Houston Texans schließlich von Beginn an zu überzeugen. Im direkten Duell der beiden Kumpels hatte Young diesmal aber die Nase vorn - und konnte endlich den ersten Sieg seiner NFL-Karriere bejubeln.

© getty

NFL, Week 8 - Verlierer: Kansas City Chiefs

Sechs Siege in Folge hatten die Chiefs nach der Niederlage gegen die Lions zum Saisonauftakt verbucht, alles schien für den Titelverteidiger relativ glatt zu laufen. Nach dieser Niederlage gegen die Broncos (9:24) darf aber so einiges hinterfragt werden. Zwölf Siege in Folge hatte Mahomes bisher in seine Karriere gegen Denver geholt, überhaupt hatte er in der AFC West noch kein einziges Auswärtsspiel verloren. So aber gelang den Chiefs kein einziger Touchdown - und Mahomes zum ersten Mal seit Dezember 2021 kein Touchdown-Pass.

Eine größere Rolle könnte auch der Fakt gespielt haben, dass sich Mahomes die Woche über mit einer Mageninfektion und Grippe-Symptomen herumschlug - am Samstag soll er laut Medienberichten sogar Infusionen bekommen haben, um überhaupt spielen zu können. Um am kommenden Sonntag in Frankfurt mit der überragenden Dolphins-Offense mithalten zu können, muss die Chiefs-Offense aber ein paar Zähne zulegen.

PS: Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Und so schallte nach dem Sieg "Shake it Off" von Taylor Swift durch das Empower Field in Denver. Nein, vor Ort war die Flamme von Chiefs-Tight-End Travis Kelce diesmal nicht.

PPS: Kein Quarterback hat in dieser Saison mehr Interceptions geworfen als Patrick Mahomes (8).