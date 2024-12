Die NFL-Regular-Season wird an diesem Wochenende mit Week 6 fortgesetzt. Wer die Begegnungen live im TV und Livestream zeigt / überträgt, bekommt I...

Die NFL-Regular-Season wird an diesem Wochenende mit Week 6 fortgesetzt. Wer die Begegnungen live im TV und Livestream zeigt / überträgt, bekommt Ihr hier gezeigt.

In der Nacht auf Freitag, den 13. Oktober, ging Week 6 mit dem Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Denver Broncos los. Darauf folgte ein spielfreier Tag, ehe am Sonntag der Großteil der Runde über die Bühne geht. Abgeschlossen wird Week 6 dann in der Nacht von Montag auf Dienstag mit zwei Spielen, die um 2.15 Uhr eröffnet werden: Buffalo Bills vs. New York Giants und Los Angeles Chargers vs. Dallas Cowboys.

NFL heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Week 6?

Auch um die Übertragung der sechsten Woche kümmern sich in den kommenden Tagen gleich mehrere Anbieter. Das Thursday Night Game zwischen den Titelverteidigern Chiefs und den Broncos etwa ist bei Amazon Prime Video gegen ein kostenpflichtiges Abonnement (Kosten: entweder 8,99 Euro je Monat oder 89,90 Euro pro Jahr) zu sehen.

Weiters bietet RTL drei Spiele im Free-TV (Titans vs. Ravens, Bengals vs. Seahawks und Bucs vs. Lions) und ein zusätzliches im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ (Texans vs. Saints) an.

DAZN ist ebenfalls der richtige Ansprechpartner, was die NFL betrifft. Einige Einzelspiele (Broncos vs. Chiefs, Ravens vs. Titans, 49ers vs. Browns, Giants vs. Bills und Cowboys vs. Chargers) sowie eine englische als auch eine deutsche Konferenz werden zur Verfügung gestellt. Auf diese Übertragungen kann man mit den Abopaketen DAZN Unlimited und DAZN Super Sports zugreifen.

Doch das ist noch nicht alles: Mit DAZN lassen sich durch den Game Pass sogar auch alle 13 Partien von Week 16 verfolgen. Dieser kostet für die Saison 171,99 Euro.

NFL: Die Spiele von Week 6