NFL: Quarterback Aaron Rodgers visiert Comeback für New York Jets Mitte Dezember an

Quarterback Aaron Rodgers von den New York Jets will nach seinem Achillessehnenriss schon im Dezember sein Comeback für die New York Jets geben.

Das verriet der 39-Jährige am Rande des Sunday Night Games zwischen den Jets und den Las Vegas Raiders (12:16). Am Mikrofon von NBC erklärte er, er visiere aktuell eine Rückkehr "Mitte Dezember" an. "Ich weiß, dass sich das verrückt anhört", sagte der vierfache MVP, "aber wenn man eine gute Operation hat, und einen guten Patienten, dann ist es möglich."

Rodgers, der in der Offseason von den Green Bay Packers zu den New York Jets getradet worden war, hatte sich im ersten Saisonspiel die Achillessehne gerissen - das bedeutet in aller Regel das Saisonaus. Der Super-Bowl-Champion der Saison 2010 hatte aber schon früh nach dem Eingriff von der Möglichkeit gesprochen, noch im Laufe dieser Saison zurückzukehren.

Nach neun von 17 Saisonspielen stehen die Jets bei einer Bilanz von 4-5 und belegen den dritten Platz in der AFC East. Die Postseason ist selbst nach zuletzt zwei Pleiten in Folge noch nicht außer Reichweite, allerdings stehen in Week 11 und 12 schwere Spiele bei den Buffalo Bills und gegen die Miami Dolphins an.

Sollte sich Rodgers' Wunsch bewahrheiten, könnte er Week 15 als mögliches Comeback anvisiert haben: Am 17. Dezember geht es auswärts gegen die Dolphins. Ihm blieben dann insgesamt vier Spiele - Week 16 gegen Washington, Week 17 bei den Browns, Week 18 bei den Patriots -, um die Jets doch noch in die Playoffs zu führen.