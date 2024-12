Man könnte genauso gut würfeln! Diese NFL-Saison ist komplett unberechenbar

Die Außenseiter jubeln, die Favoriten verzweifeln: In Week 3 der NFL-Saison regiert zum wiederholten Mal das Chaos. Haben die Buchmacher keine Ahnung oder was ist da los? Außerdem in den Erkenntnissen vertreten: Überraschend starke Minnesota Vikings, kollabierende 49ers, gleich mehrere Rekorde und ein besorgniserregender Trend. Außerdem: Was lässt sich aus den vielen erfolgreichen Backup-Quarterbacks ableiten?

