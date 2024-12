New England Patriots vs. Seattle Seahawks, NFL heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Football im TV und Livestream?

In Week 2 der neuen NFL-Saison kommt es am heutigen Sonntag zum Duell zwischen den New England Patriots und Seattle Seahawks. Wer die Partie heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

Am heutigen Sonntag (15. September) treffen die New England Patriots und Seattle Seahawks in Week 2 der neuen NFL-Spielzeit aufeinander.

Los geht's im Gillette Stadium in Foxborough im Bundesstaat Massachusetts um 19 Uhr deutscher Zeit.