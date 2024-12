"Früher war ich wirklich stinksauer": Wilde Trennungs-Gerüchte und Krise - was ist mit Travis Kelce los?

Was ist bloß mit Travis Kelce los? Der Freund von Pop-Superstar Taylor Swift schwächelt, die Spekulationen um die Gründe nehmen absurde Formen an.

Am 28. September soll der Sturm losbrechen, denn am kommenden Samstag werden NFL-Star Travis Kelce und Pop-Titanin Taylor Swift ihre Trennung bekanntgeben. Fans weltweit bereiten sich schon auf diesen traurigen Moment vor. Schließlich habe das Glamour-Paar "nach reiflicher Überlegung" beschlossen, "getrennte Wege zu gehen". So steht es jedenfalls im Trennungs-Vertrag, den Kelces PR-Firma "Full Scope" aufgesetzt hat.

Das Problem ist nur: Das Schriftstück ist eine Fälschung, der Plan für die angebliche Trennung mit Schritt-für-Schritt-Anleitung in der anschließenden Image-Kommunikation schlicht ausgedacht.

Natürlich hat "Full Scope" längst dementiert und rechtliche Schritte eingeleitet, aber das kümmert die Verschwörungstheoretiker unter den Fans von Kelce und Swift wenig. Viele sehen in der vermeintlichen Trennung von der Sängerin auch den Grund für die aktuelle sportliche Schwächephase des Tight End vom Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs.

Drei Spieltage ist die NFL-Saison alt, und die große Frage bisher lautet: Was ist bloß mit Kelce los? Der 34-Jährige blieb bei den drei Siegen seiner Chiefs erstaunlich blass - kein Touchdown, nur 69 Yard Raumgewinn. Unwürdige Statistiken für einen wie Kelce, der mittlerweile der bestbezahlte Spieler auf seiner Position ist. "Wir müssen Travis mehr ins Spiel bekommen", sagte sein Trainer Andy Reid.