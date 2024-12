NBA - Zwangen die Besitzer der Sixers Daryl Morey zum Trade von James Harden?

James Harden hat seinen Wunsch bekommen, Sixers-Boss Daryl Morey zeigt sich ob des Trades zufrieden. Allerdings zirkulieren Gerüchte, dass der Präs...

Über vier Monate dauerte es, bis James Harden nach seiner Trade-Forderung endlich die Philadelphia 76ers verlassen konnte. Laut Sixers-Präsident Daryl Morey bekam die Franchise dann doch den Gegenwert, den man sich gewünscht hatte. Das Ziel sei es gewesen, auslaufende Verträge und Draft-Kapital zu erhalten, sagte Morey Keith Pompey (Philadelphia Inquirer).

Mit Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington und Kenyon Martin Jr. gelang genau das, dazu erhielten die Sixers einige Picks. "Wir haben im Juni für uns selbst festgelegt, was wir im Gegenzug bekommen wollen. Als Jrue Holiday zu den Boston Celtics getradet wurde, wurde ein ähnliches Paket geschnürt. Die Clippers haben letztlich unsere Forderungen erfüllt", merkte Morey an

Allerdings bekamen die Sixers nicht die Finger an Terance Mann, der über Monate mit den Sixers in Verbindung gebracht wurde und den die Clippers unbedingt halten wollten. Laut Pompey entschied sich Morey am Ende für mehr Picks, als Mann nicht zu haben war. Vincent Goodwill (Yahoo Sports) deutete dagegen im Podcast Ball Don't Lie an, dass Morey den endgültigen Trade eigentlich nicht akzeptieren wollte.

Daryl Morey spricht über Beziehung zu James Harden

Stattdessen war es die Besitzergruppe, die hinter den Kulissen Druck machte und Morey dazu aufforderte umgehend den Trade durchzuführen. Im Gespräch mit Pompey spielte Morey das herunter: "Ich kann nur von mir sprechen und ich weiß nicht, wie sehr die Besitzer involviert waren. Ich habe sie stets auf Stand gehalten und Vorschläge für den Zeitpunkt des Trades gemacht. Das haben sie akzeptiert. Das war ein ganz normaler Trade. Ich kann diesen Bericht nicht wirklich verstehen."

Morey gab zudem an, dass er hoffe, dass die Beziehung zu Harden nicht nachhaltig Schaden genommen habe. Der 34-Jährige hatte Morey als einen "Lügner" bezeichnet und verkündet, dass er nie wieder mit ihm zusammenarbeiten wolle. Darüber hinaus nannte Harden die Beziehung "irreparabel."

"Ich denke, dass die Zeit die Wunden heilt", meinte Morey. "Er wollte getradet werden und wir haben diesem Wunsch stattgegeben. Ehrlich gesagt hätte ich aus seiner Sicht die Dinge etwas anders gehandhabt, vielleicht denkt er das Gleiche von mir."