NBA - Victor Wembanyama überzeugt in zweitem Spiel für San Antonio Spurs: "Jedes Spiel ein unfassbares Play"

Victor Wembanyama konnte mit den San Antonio Spurs gegen die Houston Rockets nach Verlängerung seinen ersten Sieg in der NBA feiern. Der Franzose überzeugte dabei im vierten Viertel und leistet nun Tim Duncan und David Robinson Gesellschaft.

"Ich liebe nichts mehr auf dieser Welt als zu gewinnen, es fühlt sich also toll an", bilanzierte Wembanyama nach dem Spiel. Mit 21 Punkten (7/19 FG), 12 Rebounds und 3 Blocks deutete Wemby auch sein großes Potenzial an. Er ist der erste Spieler der Spurs seit einem gewissen Tim Duncan, der eine solche Statline auflegte - und das in seinem erst zweitem Spiel. Lediglich David Robinson war dies in seiner Rookie-Saison gelungen.

Wembanyama vergab zwar jeden seiner sechs Dreier, dafür beeinflusste er das Spiel aber anderweitig. 20 Sekunden vor dem Ende vernaschte der Franzose Jabari Smith Jr. im Post und legte den Ball zum Ausgleich in den Korb und erzwang so eine Verlängerung, nachdem die Spurs zu Beginn des Schlussabschnitts noch mit 10 Zählern hinten lagen. In der Overtime netzte Wemby schließlich noch einen Fadeaway-Jumper, der San Antonio in Front brachte.

Dennoch war es vor allem das vierte Viertel, in welchem Wembanyama überzeugte. Er versenkte einen Reserve-Alley-Oop und schaffte es auch, den bemitleidenswerten Smith Jr. innerhalb einer Possession gleich zweimal zu blocken. "Ich habe es schon in der Preseason gesagt. Wemby wird jedes Spiel mindestens ein unfassbares Play machen", meinte Mitspieler Devin Vassell. "Und heute waren es gleich drei oder vier. Das spricht für ihn uns macht das Spiel so viel leichter für uns. Nun ist es an uns, das Spiel leichter für ihn zu machen."

Gegen Dallas hatte Wemby noch Foulprobleme, das spielte diesmal keine Rolle (nur 2 Fouls). Der Franzose stand trotzdem nur 31 Minuten in einem Spiel mit Verlängerung auf dem Feld, die Spurs gewannen diese Minuten mit +9 und nach 53 Minuten mit 126:122. Hier geht es zum Boxscore.

Victor Wembanyama: Seine Stats in der NBA