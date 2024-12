NBA News: Tyler Herro von den Miami Heat fällt mit Knöchelverletzung mehrere Wochen aus

Die Miami Heat müssen mehrere Wochen auf Leistungsträger Tyler Herro verzichten: Der Guard hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen und wird mehre...

Die Miami Heat müssen mehrere Wochen auf Leistungsträger Tyler Herro verzichten: Der Guard hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Das gab das Team am Donnerstag bekannt.

Der 23 Jahre alte Herro hatte sich die Verletzung im Spiel gegen die Memphis Grizzlies (108:102) in der Nacht auf Donnerstag zugezogen: Bei einem Drive zum Korb war er mit dem rechten Knöchel umgeknickt. "Ich habe es sofort gespürt", sagte er anschließend: "Ich habe es in meinem Knöchel knacken gehört. Da wusste ich: Das war's."

Wie die Heat erklärten, wird Herro zunächst zehn Tage lang einen Stützschuh tragen müssen. In zwei Wochen werde man den Termin für seine Rückkehr besser einschätzen können. "Das ist bitter, aber ich werde einfach weiter hart arbeiten", sagte Herro. "Das ist nicht meine erste Verletzung."

Der Sixth Man of the Year der Saison 2021/22 hatte einen starken Saisonstart hingelegt: Bis zum Spiel gegen Memphis kam Herro im Schnitt auf 25,3 Punkte und traf 41 Prozent seiner Dreier. Zuvor war er im Sommer lange als potenzieller Trade-Kandidat gehandelt worden, unter anderem für eine mögliche Verpflichtung von Damian Lillard. Dieser landete am Ende aber in Milwaukee.

Den Heat, Finals-Teilnehmer der letzten Saison, fehlt damit in den kommenden Wochen eine Stütze des Teams. Mit einer Bilanz von 4-4 belegt Miami aktuell mit fünf anderen Teams Rang sechs im Osten. Der nächste Gegner sind in in der Nacht auf Sonntag die Atlanta Hawks.