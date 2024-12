"Schreibt doch mal positiven Scheiß": Mavs-Coach Jason Kidd legt sich mit Reporter an

Die Dallas Mavericks haben Houston mit 121:115 geschlagen. Nach der Partie gab Head Coach Jason Kidd eine denkwürdige Pressekonferenz, in der er vo...

Die Dallas Mavericks haben Houston mit 121:115 geschlagen. Nach der Partie gab Head Coach Jason Kidd eine denkwürdige Pressekonferenz, in der er vor allem mit ESPN-Reporter Tim MacMahon abrechnete und dann den Raum einfach verließ.

MacMahon fragte Kidd dabei über die starken Leistungen von Luka Doncic und Kyrie Irving in der Crunchtime, in dieser Saison eine Stärke der Mavericks. Doch anstatt einer einfachen Antwort, nutzte Kidd die Zeit, um Kritik an der Berichterstattung von ESPN zu äußern. Hier gibt es die komplette Antwort:

"Vielleicht ist es jetzt so, wie ihr das alle schon im Vorjahr erwartet habt. Dass die beiden sofort zusammen Erfolg auf dem Feld haben. So etwas braucht aber Zeit und Rückschläge sind in Ordnung Rückschläge sind für Sportler nichts Schlechtes, weil man davon lernen kann. Die beiden sind zwei der besten Spieler der Welt und wir fühlen uns gut dabei, wenn sie den Ball in der Hand halten. Manchmal gehen die Würfe rein, manchmal nicht, aber wir ziehen daraus unsere Lehren. Wie Sie schon gesagt haben, sie bilden eines der besten Duos in der Crunchtime. Daraus wolltet ihr letztes Jahr eine große Sache machen, aber dieses Jahr ist es kein Thema, weil wir darin gut sind. Schreibt doch einmal mal positiven Scheiß."

[Einschub MacMahon] "Ich habe doch einfach nur eine Frage gestellt."

"Und ich gebe Ihnen eine verdammte Antwort. Es ist doch in Ordnung, wenn man etwas Positives schreibt. Die Leute werden positives Zeug lesen. Man muss doch nicht immer nur negativ sein. Die Welt ist schon negativ genug, also schreibt doch mal positive Dinge über positive Menschen, die ihren Job jeden Abend verrichten."

[Einschub MacMahon] "Ihr macht es uns in dieser Saison zumindest deutlich leichter."

"Wir sind jetzt in einer neuen Saison, wir können nicht immer nur in die Vergangenheit schauen, oder? Das ist doch das verdammte Problem. Habt einen schönen Abend."

Nachdem die Mavs in der Vorsaison sogar das Play-In-Tournament verpasst hatten, belegen die Texaner nun mit einer Bilanz von 11-6 Platz drei in der Western Conference. Der Rückstand auf Spitzenreiter Minnesota beträgt zwei Spiele. 10 der 17 Spiele mussten die Mavs auswärts bestreiten, nun stehen erst einmal drei Heimspiele auf dem Programm.

Dallas Mavericks: Die kommenden Spiele