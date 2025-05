Revolution beim All-Star-Game in der NBA? Giannis Antetokounmpo macht verrückten Vorschlag

Das All-Star-Game der NBA steckt in der Krise. Jetzt hat sich Superstar Giannis Antetokounmpo mit einem kuriosen Vorschlag zu Wort gemeldet.

Wie Fans der NBA wissen, haben das NBA All-Star-Spiel und das All-Star-Wochenende in den letzten Jahren einen großen Rückschritt gemacht. Die Veranstaltungen am Samstagabend machen nicht mehr so viel Spaß wie früher, und dem All-Star-Spiel selbst fehlt es an Spannung. Am Montag teilte Giannis auf X eine Idee mit, welche die NBA seiner Meinung nach umsetzen und das aktuelle Format dadurch in Zukunft ersetzen sollte.

Giannis teilte einen Beitrag eines anderen Nutzers geteilt, der eine Grafik mit der Startaufstellung von "Team USA" und "Team World" zeigte. Die vorherige Debatte über den ursprünglichen Tweet drehte sich ausschließlich darum, welche Starting Five in einer Serie mit sieben Spielen gewinnen würde, aber Giannis beschloss, den Gedanken weiterzuspinnen und das Duell für das kommende All-Star-Game vorzuschlagen.

Nationen-Duell beim All-Star Game: Die NHL als Vorbild?

Giannis ist wahrscheinlich nicht der Erste, der ein solches Format vorschlägt, aber wenn einer der größten Namen der NBA sich für ein neues Format wie dieses ausspricht, könnte das den Ausschlag geben.

Die NHL hatte für 2025 bereits eine Neuerung eingeführt hat, nämlich ein Turnier mit vier Nationen. Dieser neue Ersatz für das All-Star-Wochenende in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga war ein voller Erfolg und zog sogar Zuschauer an, die sonst keine großen Eishockeyfans sind.

Es gibt zwar grundsätzlich auch Nachteile, da die Spieler das neue Format sehr ernst genommen haben, was zu einigen schweren Verletzungen geführt hat, aber insgesamt war das Feedback positiv.

Falls die NBA für das All-Star-Spiel ein Format "USA gegen den Rest der Welt" einführen sollte, wie es bereits bei den Rising Stars der Fall war, würde das vielleicht das Interesse der Spieler wecken, sich mehr anzustrengen, um sich zu profilieren.

Die Fürsprache eines großen Namens wie Giannis, könnte ausreichen, um die Aufmerksamkeit von NBA-Commissioner Adam Silver zu erregen.