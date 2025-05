Nach Schrecksekunde kurz vor Schluss: Unklarheit über Verletzung von Knicks-Star Karl-Anthony Towns in den NBA-Playoffs

Bitterer Abend für die Knicks. Bei der Niederlage gegen die Indiana Pacers erwischte es Karl-Anthony Towns am Knie.

Die Knicks stehen kurz vor dem Aus und der Traum von den NBA-Finals droht zu platzen. Nach der 130:121-Niederlage gegen die Pacers in Spiel vier der Conference-Finals liegt New York mit 1:3 in Rückstand. Um das Ganze noch schlimmer zu machen, verletzte sich Karl-Anthony Towns in der Schlussphase des vierten Viertels nach einer Kollision mit Aaron Nesmith.

Towns biss die Zähne zusammen und blieb auf dem Feld, aber es war vergeblich, da die Knicks keinen späten Lauf mehr starten konnten. Wenn New York einen 1:3-Rückstand noch aufholen will, braucht es KATs Fähigkeiten als Scorer und Rebounder.

Erneut Probleme mit dem Knie? Towns kann keine Entwarnung geben

Als Towns nach dem Spiel zu seiner Verletzung befragt wurde, war er wenig begeistert, darüber zu sprechen: "Darüber denke ich gerade gar nicht nach", zeigte sich KAT wortkarg.

Es ist kein gutes Zeichen, dass Towns die Schwere der Verletzung nicht leugnen wollte. Angesichts seiner Vorgeschichte mit Verletzungen am linken Knie könnte es schlimmer sein, als er zugeben möchte. Die Knicks-Fans werden mit angehaltenem Atem auf die nächsten Neuigkeiten warten, da ihre Saison auf dem Spiel steht.