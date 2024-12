NBA: Luka Doncic weiter in Galaform - Dallas Mavericks bewahren in Memphis ihre weiße Weste

Die Dallas Mavericks haben in Memphis ihre weiße Weste bewahrt. Bei den weiter sieglosen Grizzlies setzte sich das Team von Head Coach Jason Kidd m...

Die Dallas Mavericks haben in Memphis ihre weiße Weste bewahrt. Bei den weiter sieglosen Grizzlies setzte sich das Team von Head Coach Jason Kidd mit 125:110 durch. Luka Doncic überragte dabei erneut, während Kyrie Irving fehlte.

Der Guard meldete sich kurz vor Spielbeginn mit einer Zerrung im linken Fuß ab, für ihn rutschte Josh Green in die Starting Five. Überragend war aber einmal mehr Luka Doncic, der auch im dritten Spiel im Handumdrehen die 30-Punkte-Marke knackte und in 40 Minuten 35 Zähler (11/22 FG, 6/12 Dreier), 12 Rebounds und 12 Assists verbuchte.

19 Punkte davon erzielte Doncic im zweiten Viertel, welches die Mavs mit 37:25 für sich entschieden und sich dort ein erstes Polster verschafften. Der Slowene verwandelte dabei in der letzten Minute vor der Halbzeit zwei Dreier, darunter auch diesen tiefen Versuch über die ausgestreckten Arme von Desmond Bane.

Überhaupt waren die Mavs an diesem Abend unfassbar heiß, 23 von 47 Triples flogen durch die Reuse, sodass Memphis auf Distanz gehalten werden konnte. Im dritten Abschnitt kamen die weiter sieglosen Gastgeber noch einmal auf -1 heran, bevor ein weiterer Dreierhagel folgte Derrick Jones Jr., Maxi Kleber und Tim Hardaway Jr. trafen allesamt und besorgten wieder einen zweistelligen Vorsprung. Der Sieg geriet in der Folge nicht mehr in Gefahr, ein Floater von Green sowie ein weiterer Dreier von Doncic rund vier Minuten vor dem Ende sorgten schließlich für endgültige Gewissheit.

NBA - Dallas Mavericks bleiben ungeschlagen

Hardaway Jr. streute 21 Zähler von der Bank kommend ein, dazu erzielte Jones Jr. 22 Punkte (7/10), nur zweimal in seiner NBA-Karriere hatte er mehr erzielt. Der Forward verwandelte vier Triples, gleiches traf auf Flügelpartner Grant Williams (15) zu. Maxi Kleber kam 22 Minuten zum Einsatz und steuerte 7 Punkte (2/4), 5 Rebounds sowie 2 Assists zum Sieg bei, während Rookie Dereck Lively II aufgrund von Foulproblemen nur knapp 14 Minuten zum Einsatz kam.

Bei den dezimierten Grizzlies punkteten nur drei Spieler zweistellig, nämlich Desmond Bane (30, 12/17), Jaren Jackson Jr. (30, 10/20, 9 Rebounds) sowie Marcus Smart (23, 9 Assists). Memphis bleibt somit weiter ohne Sieg, allerdings fehlen den Grizzlies mit Ja Morant (Sperre), Steven Adams (Knieverletzung), Brandon Clarke (Achillessehnenriss), Santi Aldama (Knieverletzung) und Luke Kennard (Gehirnerschütterung) gleich fünf Rotationsspieler.

Dallas ist dagegen eines von drei Teams, welches die ersten drei Spiele für sich entscheiden konnte. Ansonsten können dies nur die Denver Nuggets und die Boston Celtics von sich behaupten.

NBA - Grizzlies vs. Mavs: Die Stats-Leader