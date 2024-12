NBA: Luka Doncic und Kyrie Irving sorgen für Dreierhagel - Dallas Mavericks siegen auch bei den New Orleans Pelicans

Die Dallas Mavericks haben einen weiteren Sieg eingefahren und das Gastspiel bei den New Orleans Pelicans mit 136:124 für sich entschieden. Es über...

Die Dallas Mavericks haben einen weiteren Sieg eingefahren und das Gastspiel bei den New Orleans Pelicans mit 136:124 für sich entschieden. Es überragen Kyrie Irving in der ersten und Luka Doncic in der zweiten Halbzeit.

New Orleans Pelicans (4-6) - Dallas Mavericks (8-2) 124:136 (BOXSCORE)

14 der kommenden 16 Tage werden die Mavs auf Reisen sein, der Start in New Orleans glückte schon einmal - und das dank Kyrie Irving und Luka Doncic. Irving erzielte 22 seiner 35 Punkte (13/20 FG, 7/10 3P, 7 Assists) vor der Pause und traf erstmals in dieser Spielzeit mehr als fünf Dreier, darunter einen Buzzerbeater zum Ende des zweiten Viertels. Dabei gab Irving nach der Partie an, dass er eine gewisse Müdigkeit verspürt habe.

"Ich habe mich nicht besonders gut gefühlt, aber ich habe genügend Inspiration vom Team erhalten, sodass sich mein Körper gut aufgewärmt hat." Angesprochen darauf musste Doncic lachen und kanzelte dies als "BS" ab, die Stimmung bei den Mavs ist offensichtlich deutlich besser als noch während der miserablen Vorsaison.

Dabei hilft, dass die Mavs weiterhin die Lichter von draußen ausschießen. Zum dritten Mal in dieser Saison versenkten die Texaner mindestens 20 Triples (diesmal 20/53), auch Doncic hatte in New Orleans einmal mehr daran seinen Anteil. Der Slowene verbuchte 30 Zähler (11/18 FG, 4/9 3P, 9 Assists) und übernahm im dritten Viertel, als Dallas den Vorsprung auf 25 Punkte ausbaute. Doncic kam hier alleine auf 15 Zähler.

Tim Hardaway Jr. (15, 4/14, 9 Rebounds) war nicht ganz so treffsicher wie zuletzt, dafür lief es für Josh Green (13, 3/7 3P) besser und half, dass keiner der Starter mehr 29 Minuten spielen musste.

New Orleans trat erneut ohne Jose Alvarado (Knöchel), Herb Jones (Fuß), C.J. McCollum (Lunge) und Trey Murphy III (Knie) an und war weitestgehend chancenlos. Auch Zion Williamson (18, 7/11, 6 TO) blieb blass. Das große Problem der Pelicans war die Transition-Defense, hier gaben die Gastgeber satte 30 Zähler ab. Bester Scorer der Pels war Brandon Ingram mit 20 Punkten (9/17). New Orleans hat nun fünf Spiele in Folge verloren, die Mavs ziehen dagegen mit den Denver Nuggets an der Spitze gleich, die etwas überraschend knapp in Houston unterlagen.

NBA - Pelicans vs. Mavericks: Die Stats-Leader