Die neue NBA-Saison steht vor der Tür. Die Spielzeit wird auch bei ProSieben und ProSiebenMaxx im Free-TV zu sehen sein. SPOX zeigt Euch, mit welchen Kommentatoren, Experten und Moderatoren der Sender Euch durch die Übertragungen begleiten wird.

Neben DAZN besitzt auch die ProSiebenSat.1-Gruppe für die anstehende NBA-Saison Übertragungsrechte. Nachdem man die NFL an RTL verloren hat, gibt es nun also bei der Privatsender-Gruppe lukrativen Ersatz.

ProSieben und ProSiebenMaxx werden über 50 Spiele live zeigen. Los geht's mit der neuen Spielzeit in der Nacht zum Mittwoch (25. Oktober).

Deshalb wurde nun das neue Team von "ranNBA" vorgestellt. Mit dabei sind einige bekannte Gesichter.

NBA live bei ProSieben, TV Team: Kommentatoren, Experten und Moderatoren bei ran

Bei den Übertragungen der NBA wird es tatsächlich ein Wiedersehen mit Christoph "Icke" Dommisch geben. Der einstige Fanliebling der NFL-Shows wird sich um die Moderation von "ranNBA" kümmern.

"Wir sind in der Regel am Sonntagabend mit einem Top-Spiel am Start", sagte Dommisch. Davor findet ein NBA-Magazin statt.

An seiner Seite sind Alexander Schlüter als weiterer Moderator und ein dreiköpfiges Expertenteam:

Ireti Amojo (ehemalige Basketball-Nationalspielerin)

Patrick Femerling (Rekordnationalspieler)

Alex King (Rekordspieler der BBL)

NBA live im Free-TV und Livestream sehen

Zum Start der neuen Saison könnt Ihr am 25. Oktober die Denver Nuggets gegen Los Angeles Lakes bei ProSieben sehen. Einen Livestream wird es zudem bei allen Übertragungen der Sendergruppe bei ran.de und Joyn geben.

Weiter geht's am 28. und 29. Oktober mit den Spielen zwischen den New York Knicks und New Orleans Pelicans sowie Oklahoma City und den Denver Nuggets.

Wer noch mehr NBA sehen will, benötigt ein Abonnement bei DAZN. Der Streaminganbieter überträgt über 200 Spiele live in voller Länge.

Mit dem Abo bei DAZN könnt Ihr außerdem unter anderem die NFL, NHL, MLB, europäischen Fußball und Darts sehen.

Wer keine Partie der NBA verpassen will, benötigt den NBA League Pass. Dieser kann derzeit für 119,99 Euro für die komplette Saison erworben werden, das Premium-Paket ist für 164,99 Euro erhältlich. Damit könnt Ihr auch auf den Sender NBA TV zugreifen, der 24 Stunden täglich über die beste Basketball-Liga der Welt berichtet. Das Angebot von NBA TV ist aber auch bei DAZN im Abo enthalten.

