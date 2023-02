NFL News: Patrick Esume verkündet Ende seiner TV-Karriere

NFL-Experte Patrick Esume zieht sich aus dem Fernsehen zurück. Am Tag nach dem Super Bowl gab er das Ende seiner TV-Laufbahn bekannt.

"Fernseh-Karriere ist vorbei, aber es ist nicht schlimm, wir sehen uns in der European League of Football", verkündete "Coach" Esume in einem persönlichen Clip bei Instagram. Zudem bedankte er sich bei den Fans: "Ihr da draußen habt mein Leben verändert, ohne Scheiß. Life-changing."

Das Ende seiner Ära ist mit dem Wechsel der TV-Übertragung zu begründen. ProSieben verliert die Rechte zur kommenden Saison an RTL. Der Deal des Kölner Privatsenders mit der weltbesten Footballliga beläuft sich auf mindestens fünf Jahre. Künftig werden pro Woche bis zu drei Partien bei RTL und NITRO übertragen.

Für Esume geht es als Commissioner der European League of Football weiter. Diese wird weiterhin von seinem ehemaligen Arbeitgeber gezeigt. Der 49-Jährige übernahm den Job als Experte im Jahr 2015 und gehörte seither zu den beliebtesten Kommentatoren und Moderatoren von ProSieben.

Schon vor seinem offiziellen Austritt hatte sich Esume gemeinsam mit Jan Stecker, Björn Wecker und Christoph "Icke" Dommisch emotional vor den TV-Kameras verabschiedet. Letzterer weinte sogar bittere Tränen.

"Jetzt wird's schwer, ich kann nur Danke sagen", sagte "Icke" weinend: "Ich ziehe meinen Hut. Ich wäre hier nicht gelandet, wenn nicht so viele Leute Bock auf diese Sendung gehabt hätten."

Der 36-Jährige mit dem Berliner Dialekt fuhr fort: "Meine Position gabs nicht vorher im Fernsehen - sie war auch nicht so relevant, und wenn ihr das nicht so gefeiert hättet, würde ich heute nicht hier sitzen." Esume fügte hinzu: "Seid nicht traurig, dass es zu Ende ist, sondern lasst uns happy sein, dass wir dabei sein konnten."