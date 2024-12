"Er war wahrhaft einzigartig": NBA-Legende Bill Walton an Krebs verstorben

NBA-Legende Bill Walton ist im Alter von 71 Jahren an Krebs verstorben. Das gab seine Familie am Montag bekannt. Commissioner Adam Silver würdigte den zweifachen Champion als "einzigartig".

Walton sei im Kreise seiner Familie gestorben, erklärte diese in einem von der NBA verbreiteten Statement. "Bill Walton war wahrhaft einzigartig", sagte Silver. "Als ein geschätztes Mitglied der NBA-Familie für 50 Jahre wird Bill von allen, die ihn kannten, schmerzlich vermisst werden."

Nach zwei College-Titeln mit den legendären UCLA Bruins unter Coach John Wooden wurde der Big Man im Jahr 1974 an Nummer eins von den Portland Trail Blazers gedraftet. Er spielte insgesamt zehn Jahre in der NBA (486 Spiele) und brachte es, von chronischen Fußverletzungen geplagt, auf 13,3 Punkte und 10,5 Rebounds im Schnitt. 1977 gewann er mit den Blazers den NBA-Titel und 1986 als Sixth Man ein weiteres Mal mit den Boston Celtics. In der Saison 1977/78 gewann er den MVP-Award.

"Ich werde vor allem seine Lebensfreude vermissen", sagte Silver über Walton, der nach seiner aktiven Karriere viele Jahre als enorm beliebter TV-Kommentator und -Experte arbeitete. "Er war immer gut gelaunt und strahlte über beide Ohren."

Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama zollte Walton Anerkennung. "Bill Walton war einer der größten Basketballspieler aller Zeiten - ein Champion auf jeder Ebene und die Verkörperung des selbstlosen Teamspiels. Er war auch ein wunderbarer Geist voller Neugier, Humor und Freundlichkeit", schrieb der 62-Jährige in einem Social-Media-Post.

1993 war Bill Walton in die Hall of Fame aufgenommen worden.

NBA Legenden-Serie: Bill Walton - Ein Leben voller Schmerzen