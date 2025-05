Die Dallas Mavericks haben die Draft Lottery trotz verschwindend geringer Chancen gewonnen. Wartet ein neuer Franchise-Player?

Die Jazz, die Wizards und die Hornets schauen in die Röhre: Keines der Teams mit einer Sieg-Wahrscheinlichkeit von 14 Prozent hat die Draft Lottery für sich entscheiden können. Mit Charlotte kam sogar nur eins von den Teams in die Top 4. Am Ende jubeln die Dallas Mavericks.