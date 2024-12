NBA News: LeBron James von Los Angeles Lakers kündigt Trash Talk für seine Widersacher an: "Die Zeit wird kommen"

LeBron James von den Los Angeles Lakers hatte vor dem Saisonstart gegen die Denver Nuggets keine Kampfansage an die Rivalen parat - auch nicht als ...

LeBron James von den Los Angeles Lakers hatte vor dem Saisonstart gegen die Denver Nuggets keine Kampfansage an die Rivalen parat - auch nicht als Retourkutsche auf explizite Sticheleien. Der Altmeister kündigte an, dass sich das in Zukunft noch ändern werde.

LeBron James wurde nach einer der letzten Trainingseinheiten vor dem anstehenden Saisonstart gefragt, ob er besondere Motivation vor dem Duell gegen die Denver Nuggets verspüre, nachdem die späteren Champions die Los Angeles Lakers in den vergangenen Playoffs mit einem 4:0-Sweep eliminiert hatten. "Ich bin nicht mehr besonders motiviert durch einen besonderen Gegner", erklärte James: "Ich brauche das nicht."

Er geht in der Nacht auf Mittwoch in seine 21. NBA-Saison. "Ich will nicht sagen, dass ich nicht motiviert bin. Denn das bin ich", führte James aus: "Ich liebe es, gegen die Besten anzutreten. Aber ich brauche keinen Gegner, um mich zu motivieren. Ich bin selbst-motiviert." James' Saison endete im vergangenen Mai mit den Lakers in den Western Conference Finals, obwohl der 38-Jährige im letzten Spiel unglaubliche 40 Punkte, 10 Rebounds und 9 Assists auflegte.

Die Lakers und Nuggets tauschten in der vergangenen Saison bereits vor dem Playoff-Matchup einige eher unfreundliche Worte aus. So machte sich Nuggets-Coach Michael Malone in der Pat McAfee Show über James' öffentliche Spekulationen um ein Karriereende in der Offseason lustig.

Wie würde seine Reaktion ausfallen? "Die Zeit wird kommen", sagte James, betonte jedoch: "Wann sie kommt, weiß ich nicht. [...] Die Zeit wird kommen, in der jeder etwas abbekommt, das ist sicher." Aktuell liege der Fokus des vierfachen Champions jedoch auf einem weiteren Triumph: "Ich sehe diese Larry-O'Brien-Trophäe immer noch täglich vor meinem inneren Auge."

Sein Head Coach Darvin Ham schätzte in der vergangenen Woche acht unbenannte Teams als "legitime Contender" ein und betonte: "Ich sehe uns mit den besten Chancen." James wagte den Blick bis zum Ende der kommenden Saison noch nicht: "Ich schaue nicht auf den Juni."

Er zeigte sich optimistisch, aber zurückhaltend: "Wir könnten ein wirklich, wirklich gutes Team sein. Aber das Spiel ist so kostbar, Ich fordere die Basketballgötter nicht so heraus. Ich nehme nichts für selbstverständlich."