Blockbuster-Trade mit zwei Superstars und drei NBA-Teams? So könnten die New York Knicks Giannis Antetokounmpo bekommen

Ausgerechnet ein Mitspieler von den Milwaukee Bucks heizt die Trade-Gerüchte um Giannis Antetokounmpo neu an. Schlagen nun die Knicks zu?

Wird Giannis einen Trade fordern oder nicht? Das ist eine Frage, die die gesamte NBA beschäftigt. Auch Bucks-Spieler Kyle Kuzma beschäftigt sich damit thematisiert es mit einem Post bei Social Media. In dem veröffentlichten Video zeigte sich Kuzma beim Kampfsport und versah das Video, das er in seiner Instagram-Story postete, mit einem interessanten Kommentar.

Kuzma schrieb: "Das mache ich mit dir [Giannis], wenn du nächstes Jahr gehst." Dazu postete er noch einen Tränen lachenden Smiley.

Schlagen die New York Knicks bei Giannis zu?

Nahezu jeden Tag wird Giannis mit anderen Teams in Verbindung gebracht wird, was die Möglichkeit, dass Giannis nächstes Jahr nicht mehr für die Bucks spielt, realistischer erscheinen lässt. Am Montag vermeldete ESPN-Insider Shams Charania, dass die New York Knicks, die seit längerer Zeit als einer der Favoriten auf eine Verpflichtung des "Greek Freak" gehandelt werden, "ihren gesamten Kader evaluieren" und die kommende Saison mit neuem Personal angehen könnten.

Laut Charania könnte es sich dabei um Rollenspieler handeln, die für mehr Tiefe von der Bank sorgen könnten - oder einen Schlüsselspieler. Letztere Beschreibung träfe auf Giannis zu. Der zweifache MVP legte in der aktuellen Saison 30,4 Punkte, 11,9 Rebounds und 6,5 Assists pro Partie auf.

Experte Bill Simons warf in seinem Podcast (The Bill Simmons Podcast) für einen möglichen Wechsel von Antetokounmpo zu den Knicks einen hypothetischen Deal auf, an dem auch die San Antonio Spurs beteiligt wären. In dem möglichen Blockbuster-Trade würden die Knicks neben Giannis auch Kuzma und Pat Connaughton erhalten. Im Gegenzug erhalten die Bucks Karl-Anthony Towns aus New York sowie Devin Vassell aus San Antonio sowie die Firstrounder 2026 und 2028 von der Spurs. Für die Spurs würde als drittes Team des Tausches Mikal Bridges herausspringen.