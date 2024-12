Jimmy Butler von Miami Heat räumt beim Poker ab - und verschenkt Geld

Nicht nur im Basketball hat Jimmy Butler großes Talent, auch am Pokertisch schlägt sich der Superstar beachtlich. Der 34-Jährige von Miami Heat räumte am Wochenende in Los Angeles gleich zweimal groß ab, insgesamt 200.000 Dollar soll Butler in einem Casino kassiert haben. Das berichtet unter anderem Sports Illustrated.

Bei Instagram teilte Butler Videos vom Event "Legends Of The Felt", auch das brasilianische Fußballidol Neymar und der jüngst wegen Dopings gesperrte Profiboxer Ryan Garcia saßen mit am Tisch. Nach seinem Beutezug präsentierte Butler eine Tasche, die mit 100-Dollar-Bündeln prallgefüllt war.

Einige Scheine verteilte "Jimmy Buckets" sogleich an Fans, der Multimillionär kann es sich ja leisten. 80.0000 und 120.000 Dollar gewann der sechsmalige Allstar und Rio-Olympiasieger angeblich bei zwei Runden.